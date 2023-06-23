Evinize davetsiz bir misafirin bulunma olasılığı her zaman korkutucudur. Bu tür durumlarda soğuk kanlı davranmak ve doğru aksiyonları almak hayati önem taşır. Securitas Alarm, bu tür durumlarda nasıl davranılması gerektiğini söyle sıralıyor.

1. Varlıklarını hızla doğrulayın

Hırsızlık olayları sonrasında hızlı hareket etmek kritik önem taşır, bu yüzden kaybınızı belirlemek için varlıklarınızı kontrol etmekte acele edin. Derin bir nefes alın ve evinizi dikkatle inceleyin. Varsa telefonunuzdaki güvenlik kamerası veya görüntülü kapı zili uyarılarını kontrol edin.

2. Sakin kalmaya odaklanın

İstenmeyen durumlarla karşı karşıya kaldığınızda, adrenalininizin ve kalp atış hızınızınız yükselmesi normaldir. Başınıza gelen söz konusu tatsızlık sonrasında ne yapacağınıza karar verebilmeniz için zihninizi ve bedeninizi sakinleştirmek için birkaç derin nefes alın.

Şayet yüksek stres yoğunluğu yaşayacağınız durumlarla başa çıkmak için gerekli profesyonel bir eğitiminiz yoksa, işleri daha tehlikeli hale getirmemek adına ateşli silahlar gibi caydırıcılara yönelmekten kaçının.

3. Kaçıp kaçamayacağınızı belirleyin

Evinizde birinin olduğunu fark ettiğinizde, ilgili kötü niyetli kişiyle herhangi bir karşılaşma yaşamaktan kaçının. Can güvenliğinizi korumak için derhal güvenli bir çıkış yolu bulmaya yönelin. Şayet güvenli bir kaçış yapma ihtimaliniz yoksa, düşük risk alarak çıkabileceğiniz pencereleri veya saklanabileceğiniz yerleri belirlemeye çalışın. Eğer bir yangın merdiveniniz varsa , onu kullanmayı deneyin.

4. Kaçamıyorsanız saklanın

Davetsiz misafir sizinle dış kapınız arasındaysa ve pencereden dışarı çıkamıyorsanız, kendinizi banyoya, yatak odasına ve hatta bir dolaba kapatın. Kapıyı kilitleyin ve mümkünse bir barikat kurun. Olabildiğince sessiz kalmaya çalışın.

5. Polisi arayın

İster kaçıyor ister saklanıyor olun, yardım almak için bir an önce 112'i arayın. Telefonda alçak sesle ve görevlilerin sizi kolayca anlaması adına yavaşça konuşmaya özen gösterin.

Görüşme esnasında yetkiliyle acil durumunuzun ne olduğunu, telefon numaranızı ve adınızı, evde sizden başka kimlerin olduğunu, şayet gördüyseniz davetsiz misafire dair cinsiyet, kilo veya silahlı olup olmadığı gibi ayırt edici özellikleri, sizin ve hane halkının diğer üyelerinin bulunduğu yer bilgisini paylaşın.

6. Sessiz olun ve talimatları izleyin

Çoğu izinsiz giriş şiddet içermese de suçluyla yüz yüze gelme riskini almaya değmez. Güvenlik görevlisi ile telefon görüşmeniz devam ederken karşı taraf sorular sorarsa veya size izlemeniz gereken belirli talimatlar verirse sakın kalın ve kısaca cevap verin.

7. Kırılan ve çalınan eşyalarınız listesini oluşturun

Güvende olduğunuza eminseniz kırılan veya çalınan her şeyi not edin. Böylece polise ayrıntılı bir rapor hazırlayarak emniyet güçlerine yardımcı olabilirsiniz.

Evinize profesyonel bir alarm veya kamera sistemi dahil ederek kendinizi ve sevdikleriniz koruma altına alabilirsiniz.