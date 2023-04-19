-Duvarlarınız evinizde dekore edebileceğiniz en büyük yüzeylerdir. Kalabalık desen ve geometrilere sahip bir duvar kağıdının ortama çok güzel bir enerji katar. Bu değişim sizin için fazla göz yorucu gözüküyorsa yalnızca bir duvarı kaplamayı da düşünebilirsiniz.

-Üzerinde slogan bulunan dekorasyon ürünleri son zamanlarda en çok kullanılan parçalar haline geldi. Halılar, kupa bardaklar, saatler, kırlentler, tablolar ve yatak örtülerinde slogan içerikleri ürünler kullanabilirsiniz.

Desenleri sadece duvarlarda değil, mobilyanızda, halılarınızda ya da perdelerinizde tercih ederek zaman geçirdiğiniz alanları daha canlı hale getirebilirsiniz.

Evinizin enerjisini doğrudan etkileyecek olan kokular, evinize farklı bir dinamik katacaktır. Tütsüler, mumlar veya oda spreyleri sayesinde pozitif bir atmosferi yaratmanız mümkün.

-Duvarlarınızda büyük saatleri tercih edebilirsiniz. Böylelikle zamanı şık bir konsept üzerinden takip edebilirsiniz.

-Evimiz için en çok tercih edilen aksesuarlardan biri de tablolardır. Soyut kanvas tablolarla evinize hem renk hem şıklık katabilirsiniz.

-Odanızın bir köşesine koyacağınız bitkilerde size huzur, evinize de renk katacaktır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ