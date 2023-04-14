Özellikle siber ve fiziksel ortamların güvenliği alanındaki yeni teknolojiler gündemdeki yerini koruyor. Son yıllarda sensörler, otomasyon sistemleri ve IoT teknolojileri temelli akıllı güvenlik ürünlerinin birçok evde tercih edilmeye başlandığı görülüyor. 150 yılı aşkın kökü geçmişiyle müşterilerine hizmet veren Generali Sigorta, evde kullanabileceğiniz akıllı güvenlik teknolojilerini açıkladı.

Akıllı kapı kilidi

Geleneksel anahtarların yerini alan ve kapı kilidinin akıllı cihazlar veya PIN kodu üzerinden açılmasını sağlayan akıllı kapı kilitleri en fazla tercih edilen ev güvenlik ürünü olarak ön plana çıkıyor. Akıllı kapı kilitlerinde otomatik kilitleme özelliği de bulunuyor. Güvenlik risklerini ortadan kaldıran akıllı kapı kilidi, aynı zamanda anahtar kaybetme riskini de ortadan kaldırıyor. Dijital bir sistem üzerinden PIN kodu girişi ile açılan kapı, hırsızlara karşı da ekstra güvenlik önlemlerini devreye sokuyor.

Akıllı güvenlik kamerası

Herhangi bir tehlike anında ev sahiplerine bildirim gönderen ve gün içerisinde evin izlenmesine olanak sağlayan akıllı güvenlik kamerası da evinizde kullanabileceğiniz bir diğer akıllı güvenlik teknolojisi. Akıllı güvenlik kameralarının çeşitli hareket kabiliyetlerini destekleyen birçok sensörlü modeli ve gece görüş kabiliyeti bulunuyor. Akıllı güvenlik kameraları ev ortamının 24 saat kesintisiz izlenmesini ve herhangi bir hareketlilikte ev sahibinin bilgilendirilmesini sağlıyor. Bu tarzdaki kameralar herhangi bir istenmeyen durumda güvenlik güçlerine de haber verebiliyor. Ek olarak geliştirilen teknolojilerle evdeki evcil hayvanları da ayırt edebiliyor.

Akıllı alarm sistemi

Akıllı alarm sistemleri, evdeki herhangi bir hareketin tespit edilmesi noktasında ev sahiplerine büyük ölçüde yardımcı oluyor. Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı alarm sistemleri evdeki hareketlilik durumlarında çevredeki insanların dikkatini çekmekle kalmıyor aynı zamanda ev sahiplerine de bildirim gönderiyor. Öte yandan evde yaşanabilecek yangın, su baskını gibi farklı durumlar söz konusu olduğunda da akıllı alarm sistemleri devreye giriyor.

Akıllı ev otomasyonu

Akıllı ev otomasyonu teknolojileri ve en sık kullanılan dijital asistanlar da ev güvenliği noktasında oldukça önemli bir yer tutuyor. Akıllı ev otomasyonu ile birlikte ev sahipleri evdeki birçok akıllı cihazı uzaktan kontrol etme fırsatı yakalıyor. Bu sayede hem ev sahiplerinin hayatı kolaylaşıyor hem de evdeki riskler en aza indiriliyor.

Akıllı duman dedektörü

Evde kullanabileceğiniz akıllı güvenlik teknolojilerinden bir diğeri de akıllı duman dedektörleri. Akıllı duman dedektörleri, evde yaşanabilecek herhangi bir yangına karşı ev sahiplerini uyarıyor ve yangına erken müdahale imkanı sağlıyor. Akıllı duman dedektörlerinin birçok farklı modeli bulunuyor. Gelişmiş modeller yangın hızını ve duman seviyesini daha efektif bir biçimde takip edebiliyor ve ev sahiplerine daha hızlı uyarılar veriyor.

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