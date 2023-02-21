Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere hayata geçirilen "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırsever ev sahiplerinin evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri bir sistem devreye alındı.

Kampanya dahilinde depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" kapsamında evde bulunan eşyalar, bina ve binaya dahil risklere karşı sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanacak.

Afetzedelerin kullanımı için tahsis edilen evlere özel hazırlanan Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası; evde bulunan eşyalar ile bina ve binaya dahil edilecek elektrik, doğalgaz, su saatleri, kombi, uydu anteni, kaloriferler, armatürler vb. binanın ayrılmaz bütünleyici parçaları ve/veya sabit tesisat risklerine karşı güvence sunacak. Türkiye Sigorta, Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası ile belirtilen bu değerler için yangın, yıldırım, infilak, fırtına, duman, sel/su basması, dahili su, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, yer kayması, hava-deniz-kara taşıtları çarpması ve dolu risklerine karşı 25.000 TL’ye kadar bir yıl süreyle teminat sağlayacak.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, projeye ilişkin şunları söyledi: “Ülkemizin yaşadığı afetin yaralarını el birliğiyle sarmak için çalışmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yuvasız kalmaması için oluşturulan Evim Yuvan Olsun kampanyasına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Türkiye Sigorta olarak afetzedelere evlerini açan hayırsever vatandaşlarımızın konut ve eşyalarını, poliçede belirtilen risklere karşı Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası ile güvence altına alıyoruz. Bu zor günlerde yaralarımızı sarabilmek için anlam ve önemi büyük olan bu projede emeği geçen herkese ve depremzedelere evini açan veya kira desteğinde bulunan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi