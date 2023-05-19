İstanbul Planlama Ajansı tarafından aylık olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırmasının Nisan 2023 raporu yayımlandı. Rapora göre, Nisan ayında İstanbulluların evdeki gündeminde ekonomik sorunlar vardı.

Nisan ayında İstanbullular evlerinde en çok ekonomik sorunları konuştular

Görüşülen katılımcıların yüzde 42,6’sı ekonomik sorunların, yüzde 27,3’ü seçimlerin ve yüzde 11,2’si Kahramanmaraş merkezli depremlerin evde en çok konuşulan konular olduğunu belirtti.

Bir önceki ay evlerdeki gündemde ilk sırada deprem konusu yer alırken, Nisan ayında ekonomik sorunlar gündemin ilk sırasına yükseldi.

Katılımcıların yüzde 29,4’ü ekonomik sorunların Nisan ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. İkinci sırada yüzde 26,4 ile olası İstanbul Depremi geldi. Üçüncü sırada ise yüzde 15,8 ile 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi yer aldı.

İstanbullular Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşünüyor

Nisan ayında katılımcıların yüzde 48,6’sı Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü belirtirken yüzde 31,6’sı değişmeyeceğini, yüzde 19,8’i kötüleşeceğini belirtti. Türkiye’nin ekonomisinin iyileşeceğini düşünenlerin oranı, 2022 yılının Aralık ayında yüzde 19,4’tü.

Katılımcıların yüzde 41,1’i kendi ekonomik durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti.

Katılımcıların yüzde 16,8’i kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, yüzde 42,1’i durumunun değişmeyeceğini, yüzde 41’i ise durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti. 2022’nin Aralık ayında kendi ekonomik durumunun iyileşeceğini düşünenlerin oranının yüzde 19,5 olduğu görülmüştü.

Nisan ayında katılımcıların yüzde 39,7’si kıt kanaat geçinebildiğini belirtti

Nisan ayında katılımcıların yüzde 39,7’si kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 26,8’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 18,5’i ise geçinebildiğini ve kenara para koyabildiğini, yüzde 12,1’i ise aslında pek geçinemediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 16,6’sı evde yiyecek hiçbir şey bulamıyor

Katılımcıların, yüzde 62,6’sı maddi yetersizliklerden dolayı tercih ettiği gıdaları alamadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 51,4’ü porsiyonlarını küçülttüğünü ve yüzde 16,6’sı ise evde yiyecek hiçbir şey bulamadığını söyledi.

İstanbulluların stres seviyesi 7,1 mutluluk seviyesi 4,9 olarak ölçüldü.

Katılımcılara Nisan ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,1 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,6 olarak ölçüldü.

Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen Nisan ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 4,6 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4,9 olarak ölçüldü.