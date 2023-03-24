Malzemeler:
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 adet orta boy soğan
- 1 adet orta boy domates
- 1 adet yeşil biber
- 100 gram beyaz peynir
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Yapılışı:
- Unu bir kaseye alın. Ortasını havuz şeklinde açın.
- Ilık suyu, kuru mayayı, tuzu, sıvı yağı ve sirkeyi havuzun ortasına ekleyin.
- Hamur malzemelerini karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Hamur kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.
- Hamuru dinlenmeye bırakın. Hamur iki katına çıkana kadar yaklaşık 1 saat bekleyin.
- Soğanı, domatesi ve biberi küçük küçük doğrayın.
- Beyaz peyniri ufalayın.
- Tereyağı ve kırmızı toz biberi tavada eritin.
- Hamuru un serpilmiş tezgaha alın ve merdaneyle açın.
- Açtığınız hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
- Üzerine erittiğiniz tereyağı ve kırmızı toz biber karışımını sürün.
- Doğranmış sebzeleri hamurun üzerine serpin.
- Beyaz peyniri hamurun üzerine serpin.
- Pideyi önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Sıcak servis yapın. Afiyet olsun!
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