Malzemeler:

1 su bardağı taze çilek

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı bal veya şeker

1 su bardağı buz

Yapılışı:

Öncelikle çilekleri iyice yıkayın ve saplarını çıkarın.

Yıkadığınız çilekleri, sütü, bal veya şekeri ve buzu bir blendera ekleyin.

Blenderı kapatın ve malzemeler pürüzsüz hale gelene kadar yüksek hızda karıştırın. Bu süreç genellikle 1-2 dakika sürer.

Shake'i bardağınıza dökün ve hemen tüketin.

Malzemeler:

2 adet olgun muz

1.5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı bal veya şeker

1 su bardağı buz

Yapılışı:

Muzları kabuklarından ayırın ve büyük parçalar halinde kesin.

Kesilen muzları, sütü, bal veya şekeri ve buzu bir blendera ekleyin.

Blenderı kapatın ve malzemeler pürüzsüz hale gelene kadar yüksek hızda karıştırın. Bu süreç genellikle 1-2 dakika sürer.

Shake'i bardağınıza dökün ve hemen tüketin.

Bu tarifler, basit ve hızlı bir şekilde lezzetli alkolsüz shake yapmanız için idealdir. Ayrıca, farklı meyveler veya ekstra tatlandırıcılar ekleyerek kendi özel tariflerinizi de oluşturabilirsiniz. Keyifli içimler!

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