Kimyasallarla dolu tabletleri ve geleneksel bulaşık makinesi ürünlerini unutun ve çevreye saygılı, doğa dostu ürünlere yer açın. İşte size evde daha ucuza yapabileceğiniz doğal, sıfır atık bir bulaşık makinesi tozu tarifi. Ekoloji ve ekonomi menüde olacak...

Bulaşık makinesi tabletlerinde ve tozlarında kullanılan maddelerin çoğunun sağlığa ve çevreye zararlı olduğu inkar edilemez. Sonuç olarak, birçok hane temizlik ürünlerini evde hazırlamak zorunda kalıyor. Daha fazlasını öğrenmek için kendi bulaşık makinesi deterjanınızı nasıl yapacağınızı öğrenin.

Kendi toz bulaşık makinesi deterjanımı nasıl yapabilirim?

Kendi toz bulaşık makinesi deterjanınızı yapmak hem çevre dostu hem de ekonomiktir. Ancak bunu kolayca yapabilmek için doğru ürünlere ve sabra ihtiyacınız var. Tüm yöntemler bardak, tabak ve çatal-bıçaklardaki inatçı kir ve yemek artıklarını çıkarmada etkili değildir.

1- Soda, boraks, sitrik asit ve tuz bikarbonatının kullanıldığı tarif

Kolay, doğal bir bulaşık makinesi tozu yapmak ister misiniz? İşte işe yarayan bir tarif yapmak için ihtiyacınız olan her şey... gerçekten iyi!

Bir fincan kabartma tozu

Bir fincan boraks

Yarım fincan iyotsuz tuz

Yarım fincan sitrik asit

Tüm bu ürünler çok yaygın ev yapımı temizlik maddeleridir. Kabartma tozu mükemmel bir temizleyici ve yağ çözücüdür. Boraks lekelerden ve kötü kokulardan kurtulmanızı sağlarken, tuz ve sitrik asit makinenin içinde biriken ve bulaşıklara bulaşan kireç ve tortuları çözer.

Malzemeleri bir kapta tahta bir kaşıkla karıştırın.

Karışımı hava geçirmez bir kaba (cam kavanoz gibi) dökmeden önce kuvvetlice karıştırın.

Bulaşık makinesini doldurdunuz mu? Ev yapımı tozdan bir veya iki yemek kaşığı özel bölmeye dökün.

Bunu bulaşık makinesi tableti yapmak için de kullanabilirsiniz:

Kendinize silikon bir kalıp veya bir buz kalıbı alın.

Kaseye ¾ fincan limon suyu ekleyin.

Küçük buz kalıplarını doldurmadan önce solüsyonu karıştırın.

Bir gün boyunca kurumaya bırakın.

Tabletleri tepsilerden çıkararak hava geçirmez bir kapta nemden uzakta saklayın.

Bulaşıklarınız için mükemmel bir temizleyici ve yağ giderici olmasının yanı sıra, bu tarif bulaşık makinenizdeki kireç birikintileriyle mücadele etmenize de yardımcı olacaktır.

2. Sodyum perkarbonat ve soda kristalleri kullanan tarif

Bulaşık makinesi temizleme tozu oluşturmanın bir başka yolu da soda kristalleri ve hidrojen peroksit karışımı olan sodyum perkarbonat kullanmaktır. Bu çevre dostu ürün temizleme, yağ giderme ve dezenfekte etme özellikleriyle bilinir. Bulaşık makinesine koymadan önce sitrik asit gibi diğer çevre dostu ürünlerle birleştirebilirsiniz:

180 gram sodyum perkarbonat

200 gram soda kristalleri

200 gram sitrik asit

Kullanmaya hazır mısınız? İşte ev yapımı tozunuzu nasıl yapacağınız!

Tüm malzemeleri hava geçirmez bir kaba koyun.

Malzemeleri karıştırmak için kavanozu çalkalayın.

Bu temizleyiciden bir çorba kaşığı bulaşık makinenizin özel bölmesine koyun.

Bu toz suyu yumuşatmak ve yağları çözmek için idealdir. Soda kristalleri cildi tahriş edebilir, bu nedenle koruyucu eldiven giyin ve alanınızı havalandırın.

3. Marsilya sabunu, sodyum perkarbonat ve uçucu yağ kullanılan tarif

Bu ev yapımı bulaşık deterjanı tarifi hayatınızı kolaylaştıracak ve içinizi rahatlatacak! Bulaşıklarınızdaki lekeleri etkili bir şekilde çıkaran doğal bir antiseptik olan Marsilya sabunu kullanarak tatmin edici bir sonuç elde edeceksiniz. Bu tarifi bir kenara not edin - favorilerinizden biri olacak!

4 yemek kaşığı rendelenmiş Marsilya sabunu

2 yemek kaşığı sodyum perkarbonat

4 yemek kaşığı sitrik asit

4 yemek kaşığı bulaşık deterjanı

Döngüyü başlattığınızda eklemek için 3 damla nane esansiyel yağı

İşte kendi ev yapımı bulaşık makinesi tozunuzu nasıl yapacağınız:

Uçucu yağ hariç tüm malzemeleri hava geçirmez bir kavanozda karıştırın.

Kavanozun ağzının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.

Kuvvetli bir şekilde çalkalayın.

Hazırladığınız tozdan bir çorba kaşığı bulaşık makinenizin tabletler için tasarlanmış bölmesine dökün.

Bulaşık makinesi bölmesindeki tozun üzerine üç damla nane esansiyel yağını dikkatlice yerleştirin.