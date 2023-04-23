Zeminleri temizleyin: Zeminler, evin en çok kirli olan bölümlerinden biridir. Zeminleri temizlemek, evinizi daha sağlıklı ve hijyenik hale getirir. Halıları ve zeminleri süpürmek, paspaslamak ve buharlı temizlik yapmak, zeminlerinizi temiz ve hijyenik hale getirmek için etkili yöntemlerdir.