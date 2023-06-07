Ev sahipleri, son zamanlarda ülkemizde birçok tartışmaya konu olan fahiş kira artışlarına dair önemli bir gelişme yaşandı. Hükümet, fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis cezası getiriyor.

Bu karar, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin dikkatle takip ettiği bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu karar hangi durumlarda uygulanacak? Hangi kira artışları fahiş kabul ediliyor? İşte, tüm detaylarıyla fahiş kira artışları ve hapis cezası konusu:

Fahiş Kira Artışı Nedir?

Fahiş kira artışı, kiralanan gayrimenkulün piyasa koşullarına göre makul bir fiyatta kiraya verilmesi gerektiği halde, kiracının aleyhine aşırı düzeyde artırılmasıdır. Bu durumda kiracı, normal şartlarda ödemesi gereken kiranın çok daha fazlasını ödemek durumunda kalır ve bu durumun devam etmesi halinde ekonomik anlamda zor durumda kalabilir.

Hapis Cezası Kimlere Verilecek?

Fahiş kira artışı, artış yapılan tutarın piyasa koşullarına göre makul bir fiyatın üzerinde olması halinde, hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilecek bir suçtur. Bu suçun işlenmesi halinde, ev sahibi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bununla birlikte, fahiş kira artışı yapmanın cezai yaptırımı sadece hapis cezası değildir. Aynı zamanda, ev sahibi para cezası da ödemek durumunda kalabilir.

Kira artışındaki yüzde 25'lik sınırın uzatılması beklenirken, fahiş kira artışlarıyla haksız kazanç elde edenlere 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi planlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemde yoğun bir çalışma dönemine girmesi beklenirken, önemli yasaların kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

Buna göre kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan kararın 1 Temmuz sonrasına uzatılması bekleniyor.

TRT Haber'in haberine göre, kira anlaşmazlıklarında başka formüller de masada.

Buna göre Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışlarıyla haksız kazanç elde edenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.

Böylece iki yıla kadar olan suçlar tutuklu yargılanamazken, üç yıla kadar soruşturulan fahiş kira artışına neden olanlar mahkemenin takdirine bağlı olarak tutuklu yargılanabilecek. Bu düzenlemeye ilişkin çalışmanın kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Arabulucuya gidilmeden dava süreci başlamayacak

27'nci dönemde kabul edilen zorunlu arabuluculuk dönemi Eylül ayında başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak.

Kira Artışı Ne Kadar Yapılabilir?

Kira artışı, yıllık olarak yapılabilir. Ancak bu artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)’ne göre belirlenir. Yıllık kira artış oranı, Yİ-ÜFE oranının %25’ini geçemez.

Kiracıların Hakları Nelerdir?

Kiracılar, fahiş kira artışına maruz kalmaları halinde, bu durumu mahkemeye taşıyabilirler. Mahkeme, artışın fahiş olup olmadığına karar vererek, ev sahibini cezalandırabilir. Aynı zamanda, kiracılar, kira sözleşmesinin feshedilmesini de talep edebilirler.