Ev kadınlarına emeklilik geliyor. Ancak ev hanımlarının emekli olabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekecek. Ev kadınlarına emeklilik imkanı tanıyan düzenleme 4 adımda olacak. Peki bu adımlar neler? Detaylar haberimizde…

Ev kadınlarına emeklilik imkanı tanıyan düzenleme 4 adımda olacak. Bu adımlar şu şekilde:

1) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ev kadınları isteğe bağlı sigorta primi sistemiyle emekli olabilecek. Bu isteğe bağlı sigorta sisteminin primlerinin de 3'te 1'i devlet tarafından ödenecek.

2) Kadınların emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.

3) Çalışan ve ev hanımı anneler için yıpranma düzenlemesi ile birlikte, emeklilik için sosyal güvencesi olmayan annelere öncelik verilecek ama uygulamadan daha önce çalışmış anneler de faydalanabilecek.

4) Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili. Kadınların sigortalılık sürecinden önce dünyaya gelen çocukları için de doğum borçlanması yaparak prim kazanabilmesi için çalışma başlatılacak.

Ev kadınlarını ilgilendiren düzenlemenin Temmuz ayının ikinci haftasında meclise geleceği belirtiliyor. Meclisten geçtikten sonra yürürlüğe girmesi ile de Temmuz sonunda başvuruların başlaması bekleniyor.