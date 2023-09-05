Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ev Hanımlarına Emeklilik İmkanı: İsteğe Bağlı Sigorta ve 25 Yıllık Evlilik Şartı... Türkiye'de ev hanımları için de artık emeklilik hakkı bir gerçeklik. İsteğe Bağlı Sigorta (IBS) sistemi ile ev hanımları da emeklilik yolunda ilk adımlarını atabilecek. 25 yıl ve daha fazla süren evlilikler ve belirli yaş şartları da bu kapsamda yer alıyor.

İsteğe Bağlı Sigorta ile Emeklilik Hakkı

Ev hanımları artık İsteğe Bağlı Sigorta sistemine dahil olarak, kendi primlerini ödeyebilecek ve emeklilik hakkını elde edebilecekler. Bu sayede, ev hanımları da emekli olduklarında maaş ve diğer sosyal güvenlik haklarından faydalanabilecekler. Bu gelişme, ev hanımlarının finansal güvenliğini sağlama noktasında bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Emeklilik İçin Gerekli Şartlar

Bu hakkı elde etmek için birkaç önemli şart bulunuyor:

Evliliğin 1995 yılı öncesinde resmi olarak gerçekleşmiş olması.

Evliliğin süresinin en az 25 yıl olması.

Doğum tarihinin 1970 yılı veya daha öncesine dayanması ve en az 50 yaşında olunması.

Bu şartlar, ev hanımlarının emeklilik hakkından faydalanabilmesi için gereken asgari kriterler olarak belirlenmiştir.

Nerede ve Nasıl Başvurulur?

Emeklilik hakkından yararlanmak isteyen ev hanımlarının İsteğe Bağlı Sigorta sistemine dahil olmaları için, en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ofisine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca, 4A bağlamında 30 günden az SGK kaydı olanlar da bu haktan faydalanabilecek.

Ev hanımlarının da emeklilik hakkından faydalanabilmesi, Türkiye'de sosyal güvence sistemlerinin genişlemesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Bu yeni düzenleme, ev hanımlarının bağımsız bir şekilde finansal güvenliklerini sağlamaları ve yaşantılarını daha rahat bir şekilde planlamaları açısından bir fırsat sunuyor.

İlgililerin bu hakkı elde etmek için belirlenen şartları incelemesi ve en yakın SGK ofisine başvuruda bulunmaları gerekiyor.