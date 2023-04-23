Halılar ve perdeler: Halılar ve perdeler, evinize renk ve karakter katar. Seçtiğiniz perdeler, evinize daha fazla ışık girmesine veya daha fazla gizlilik sağlamasına yardımcı olabilir. Halılar, evinizin havasını değiştirerek evinizde daha sıcak bir ortam yaratır.