Gayrimenkul satışlarında yeni bir dönem başlıyor. Noterler satılacak gayrimenkulle ilgili tüm bilgileri kontrol edecek. Noterlerde gayrimenkul satışları randevu ile yapılacak. Peki ücretlerde bir değişiklik olacak mı? Süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Ev, arsa ya da işyeri... Gayrimenkul satışlarında yeni bir dönem başlıyor. Tapu Müdürlüklerinin yanı sıra noterler de satış sözleşmeleri için yetkili olacak. Noterlerde gayrimenkul satış işlemleri 4 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sadece konut değil, ofis, dükkan, arsa ve tarla gibi tüm taşınmazlar da noterlerde alınıp satılabilecek.

NOTERLER BİRLİĞİ'NDEN RANDEVU ALINMASI GEREKMEKTEDİR

Satış işlemini noterde yapmak isteyenler, Türkiye Noterler Birliği'nin elektronik randevu uygulaması üzerinden başvuruda bulunacak. Tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ve taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler sisteme girilecek ve belgeler yüklenecek.

Noterler, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden başvuruyu sorgulayacak. Satış işlemine engel bir durum yoksa taraflara randevu verilecek.

TAPU HARCINA EK OLARAK NOTER HARCI DA ÖDENECEK

Tapu dairesinde yapılan işlemlerde satış bedelinin yüzde 4'ü oranında tapu harcı ödenir. Noterler ek bir ücret talep edecek. Taşınmazın değerine göre bu harç 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, "Noterlerde gayrimenkul satışına ilişkin düzenleme geçtiğimiz yasama döneminde Altıncı Yargı Paketi kapsamında zaten açıklanmıştı. Daha önce 1 Ocak'ta başlaması beklenen düzenleme, bugün Adalet Bakanı'nın açıklamasıyla 4 Temmuz'da başlayacak" dedi.

"TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE İŞLEMLER BİTMEYECEK"

Milliyet'in haberine göre, sektör temsilcileri düzenlemenin tapu dairelerindeki işlemleri bitirmeyeceğini, sadece işlemlerin yoğunluğu nedeniyle alternatif oluşturacağına dikkat çekti. Yetkililer, "Düzenleme aslında gayrimenkule dayalı sözleşmelerin tapunun yanı sıra noterlerde de yapılmasına olanak sağlıyor. Tapuda yapılan işlemler sona ermeyecek. Bu işlemler özellikle bazı büyükşehirlerdeki noterlerde tapu işlemlerinin yoğun olduğu bölgelerdeki vatandaşlar için alternatif bir kanal oluşturabilir.

Mevcut durumda gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi gayrimenkule dayalı bazı sözleşmeler noterlerde yapılabiliyordu. Bu düzenleme gayrimenkul satışına ilişkin yapılacak işlemlerle ilgilidir. Gayrimenkul satış sözleşmelerinin noterlerde yapılabilmesine imkan sağlayacaktır." dedi.

"VATANDAŞLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPACAK"

Yetkililer ayrıca şu ifadeleri kullandı: Sözleşmelerin düzenlenmesi için tapuda nasıl randevu sistemi varsa noterlerde de randevu sistemi var. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden Noterler Birliği'nin e-randevu uygulamasına başvuracaklar.

Satışla ilgili belgeleri yükleyecek ve randevu saatinde noterde hazır bulunarak işlem yapacaklar. Bu tapu tarafında web tapu ile yapılıyordu. Noter üzerinden e-Devlet'te e-randevu ile yapılacak.

NOTER ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Ek bir maliyet var mı? Evet var, 2023 yılı noter ücret tarifeleri geçtiğimiz aylarda açıklandı. Bir gayrimenkul satış sözleşmesi düzenlediklerinde gayrimenkulün satış değerinin binde 1'i oranında bir tarife var. Burada yeni bir düzenleme yapıldı ve bu bedel 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olmamak üzere belirlendi.

Bu durumda vatandaşlar tapu harcı ve döner sermaye ücretleri dışında noterlerde başka işlemler yaparlarsa bu ücreti ödeyecekler.

"YOĞUN YERLERDE BEKLEME SÜRESİNİ AZALTACAK"

Aslında ülkemizdeki en sağlam kurumlardan biri de Tapu Müdürlükleridir. Bugün Tapu Sicil Müdürlüğü 176 yılı geride bırakıyor. Böylesine köklü bir kurumun bu sistemi Noterler Birliği ile paylaşması vatandaşların yoğun yerlerde bekleme süresini azaltacaktır.

"NOTERLERDE SAHTE İŞLEMLER YAPILABİLİR"

Bazı tereddütler de bulunmaktadır. Özellikle sahte işlemlerin birçoğu vekâletname düzenlenmesi gibi noterlik işlemlerinde yoğun olarak yaşanıyor. Sahte imza sirküleri, veraset ilamları gibi noterlik ilanları öne çıkıyor. Tabii ki noterlerin de ayrı bir sorumluluğu var.

Her noter bu işlemi yapmayabilir. Özellikle noterlerin dolandırıcılıkla ilgili riskleri de olabilir. Bu nedenle aslında benim şahsi kanaatim, işlemlerin tapudan devam etmesi daha sağlıklı bir süreç olacaktır.

"NOTERLERDE İŞLEM SÜRELERİ DAHA UZUN OLABİLİR"

Noterler işlem yapmayı reddettiğinde, herhangi bir belge talep edildiğinde işlem sürelerinde uzama olabilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bazı kurumlarla entegrasyonu sayesinde şirket kayıtlarına ve belediye rayiç bedellerine pratik bir şekilde ulaşabiliyor. Acaba Noterler Birliği'nin bu sistemi de entegrasyonlara imkan tanıyacak mı, burada ciddi aksamalar olabilir mi? Süreci hep birlikte göreceğiz.

Bu noktada işlemlerin yapılmasında gecikmeler yaşanabilir mi? Noterin işlem anında fiilen hazır bulunması dikkate alınacak mı? Nöbetçi herhangi bir kişinin bunu yapması yeterli olacak mı? Bunları uygulamada göreceğiz.