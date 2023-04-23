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Bütçenizi belirleyin: Ev alırken öncelikle, ne kadar para harcayabileceğinizi belirlemelisiniz. Bütçenizi belirlerken, ev fiyatları, kredi faiz oranları, ek masraflar gibi unsurları hesaba katmanız gerekmektedir.
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Konum: Ev alırken konum, çok önemli bir faktördür. Almayı düşündüğünüz evin bulunduğu bölge, sosyal aktiviteler, iş imkanları, ulaşım kolaylığı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak karar vermeniz gerekmektedir.
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Evin durumu: Evin yaşına, bakım durumuna ve tamir ihtiyacına dikkat edin. Alacağınız evin temel özellikleri, odaların genişliği, duvarların durumu, tavan yüksekliği, aydınlatma gibi faktörleri de inceleyin.
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Ev belgeleri: Satın almayı düşündüğünüz evin, tüm gerekli belgelerinin bulunup bulunmadığını kontrol etmelisiniz. Tapu, iskân belgesi, ipotek durumu gibi belgelerin tam olması gerekmektedir.
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Komşular ve çevre: Komşularınızın evlerinin durumu, komşuluk ilişkileri, evin gürültüye maruz kaldığı bir yol ya da inşaat faaliyeti var mı gibi faktörleri de incelemelisiniz.
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Evin tarihçesi: Evin tarihçesi, kimin yaptığı, kimin yaşadığı, önceden neler yapıldığı, mülkün geçmişine ilişkin bilgiye sahip olmanız ev hakkında bilgi edinmenizi sağlayacaktır.
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Vergi durumu: Almayı düşündüğünüz evin vergi durumunu kontrol edin. Ev almadan önce, tüm vergi borçları ödenmiş olmalıdır.
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Ekstra masraflar: Ev alımı sırasında, ek masraflar da ortaya çıkabilir. Tapu harçları, vergiler, sigorta, kredi faizleri ve diğer masrafları hesaba katın.
Sonuç olarak, ev alırken yapılacak doğru bir araştırma ve analiz, hayatınızın en önemli yatırımlarından birini yapmanızda yardımcı olacaktır. Bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak, doğru bir ev satın alabilir ve yatırımınızın karşılığını alabilirsiniz.
YENİGÜN HABER MERKEZİ