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Dünyanın en önde gelen kültür merkezlerinde sahneye çıkan, yayınladığı başarılı albümlerle yıldızı gün geçtikçe yükselen Salvador Sobral, büyüleyici sesiyle Spotify’da dinlenme rekorları kırıyor. CSO ADA ANKARA Pop Serisi kapsamında gerçekleşecek konserde; dünyaca ünlü şarkıcı farklı albümlerinden seçtiği enerjisi yüksek parçalarıyla CSO ADA ANKARA’da Portekiz, İspanya ve Brezilya rüzgarları estirecek.
Bilet Fiyatları:
1. Kategori: 200 TL
2. Kategori: 150 TL
3. Kategori: 100 TL
4. Kategori: 75 TL
Detaylı bilgi için; “csoadaankara.ktb.gov.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.
Biletler; “biletinial.com” adresi, “SanatCepte” uygulaması ve CSO ADA ANKARA fuaye alanındaki Biletinial gişesi üzerinden temin edilebilir.