Ünlü şarkıcı Edis, geçtiğimiz günlerde "France 3" kanalında yer aldığı bir programda, Eurovision'a katılma hayalini paylaşmıştı. "Büyük cesaret bence bana teklif gelse ben de yapabilirim. Çocukluğumda çok izledim ve sevdim Eurovision'u, müzikle ilgilenenler için doyurucu bir platform." diyen Edis, aynı zamanda yeni albümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

France 3 kanalında düzenlenen bir ses yarışmasına katılan bir genç yarışmacı, Edis'in en sevdiği müzisyen olduğunu dile getirdi. Genç yarışmacı, Edis'in şarkılarına hayranlık duyduğunu ve onunla aynı sahneyi paylaşma fırsatını dört gözle beklediğini ifade etti.

"Edis pop alanında Türkiye'nin en iyisi"

Genç bir yarışmacı, Edis'in pop müzik alanında Türkiye'nin en üst düzey sanatçılarından biri olduğunu ifade etti. Yarışmacı, Edis'in müzikal yeteneklerine ve performanslarına olan hayranlığını "Edis pop alanında Türkiye'nin en iyisi" sözleriyle dile getirdi.