Ukrayna'da yaşanan siyasi süreç nedeniyle etkinliğe ev sahipliği yapma taleplerini karşılayamadığı için yarışma Birleşik Krallık'ın Liverpool kentinde yapılacak. Peki, Eurovision 2023 ne zaman, Türkiye Eurovision 2023 katılacak mı? İşte, Eurovision 2023 katılan ülkeler listesi... Her yıl dünya çapında yoğun ilgi gören Eurovision 2023 Avrupa Yayın Birliği ve Ukraynalı yayıncı UA:PBC ile işbirliği içinde ev sahibi yayıncı BBC ile birlikte organize edecek.Üç gösterinin sunuculuğunu İngiliz şarkıcı Alesha Dixon, İngiliz oyuncu Hannah Waddingham, Ukraynalı şarkıcı Yuliya Sanina ve finalde İrlandalı televizyon sunucusu Graham Norton yapacak.

EUROVISION 2023 NE ZAMAN?

Yarışma Avrupa Yayın Birliği ve Ukraynalı yayıncı UA:PBC ile işbirliği içinde ev sahibi yayıncı BBC ile birlikte organize edecek, yarışmanın yarı finaller 9 ve 11 Mayıs Final ise 13 Mayıs 2023 tarihinde Liverpool Arena'da yapılacak. Türkiye, 2013 yılından beri yarışmada yer almıyor. Bu yıl da Türkiye yarışmaya katılmayacak.

EUROVİSYON 2023 KATILAN ÜLKELER

Eurovision'a bu yıl 37 ülke katılacak. Ülkelerin listesi şu şekilde;

-Almanya (ARD / NDR) -Arnavutluk (RTSH) -Avustralya (SBS) -Avusturya (ORF) -Azerbaycan (ICTIMAI) -Belçika (VRT) -Birleşik Krallık (BBC) -Çek Cumhuriyeti (CT) -Danimarka (DR) -Ermenistan (AMPTV) -Estonya (ERR) -Finlandiya (YLE) -Fransa (FT) -Gürcistan (GPB) -Hollanda (AVROTROS) -Hırvatistan (HRT) -İrlanda (RTE) -İsrail (IPBC / KAN) -İtalya (RAI) -İspanya (TVE) -İsveç (SVT) -İsviçre (SRG SSR) -İzlanda (RUV) -Kıbrıs Rum Kesimi (CYBC) -Letonya (LTV) -Litvanya (LRT) -Malta (PBS) -Moldova (TRM) -Norveç (NRK) -Polonya (TVP) -Portekiz (RTP) -Romanya (TVR) -San Marino (RTV) -Sırbistan (RTS) -Slovenya (RTVSLO) -Ukrayna (UA: PBC) -Yunanistan (ERT)