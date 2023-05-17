Euro Bölgesi'nde enflasyon, nisan ayında yıllık bazda yüzde 7 seviyesine ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan nihai veriler, öncü verileri teyit etti. Mart ayında yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon oranı, nisanda yüzde 7 olarak ölçüldü.

Nisan ayında Euro Bölgesi'ndeki enflasyon oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış gösterdi. Avrupa Birliği (AB) genelinde ise mart ayında yüzde 8,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın nisan ayında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 7,4, AB'de ise yüzde 8,1 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun ana kaynakları incelendiğinde, yüzde 2,75'i gıda, alkol ve tütün ürünlerinden, yüzde 2,21'i hizmetlerden, yüzde 1,62'si enerji dışı sanayi ürünlerinden ve yüzde 0,38'i enerjiden kaynaklandı.

AB üyesi ülkeler arasında nisan ayında en yüksek enflasyon oranı Macaristan'da yüzde 24,5 olarak kaydedildi. Letonya yüzde 15, Çekya yüzde 14,3, Slovakya ve Polonya yüzde 14, Litvanya yüzde 13,3, Estonya yüzde 13,2, Romanya yüzde 10,4 ve Bulgaristan yüzde 10,3 enflasyon oranına sahip oldu. Bu durum, 9 AB ülkesinde enflasyonun çift hanede ölçüldüğünü gösteriyor.

Nisan ayında enflasyon oranı İtalya'da yüzde 8,7, Almanya'da yüzde 7,6 ve Fransa'da yüzde 6,9 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon verileri, Euro Bölgesi ve AB ekonomisindeki fiyat artışlarının seyrini göstermesi açısından önem taşıyor. Yüksek enflasyon oranları, ekonomik istikrar ve mali politikalar açısından dikkatle takip edilen bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA