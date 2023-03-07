ICA Events tarafından mart ayında düzenlenmesi planlanan fakat ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Eurasia Rail için yeni tarih belirlendi. Eurasia Rail fuarı 21-23 Haziran 2023 tarihleri arasında demiryolu sektörünü yeniden tek çatı altında toplayacak. 2011 yılından bu yana Avrasya bölgesinde sektörün nabzını tutmakla kalmayıp mevcut ilişkilere ve yeni iş birliklerine olanak sağlayan fuar, dünyanın önde gelen demiryolu otoritelerini buluşturacak. 2021 yılında yüzlerce katılımcıya ve 7.697 ziyaretçiye ev sahipliği yapan, Türkiye’deki demir yolu ve hafif raylı sistemler sektörüne yönelik en önemli fuar olan Eurasia Rail, 10. yılında da sektörün buluşma noktası olma misyonunu sürdürecek.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyerek sözlerine başlayan ICA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ülgen; “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle fuarımızı yeni bir tarihe erteledik. Yerli ve yabancı sektör temsilcileri, katılımcılarımız ve ilgili kurum, kuruluşlar ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve koordinasyon neticesinde mart ayında gerçekleşmesi planlanan fuarımızın tarihini 21-23 Haziran 2023 olarak değiştirdik” dedi.

Türkiye’nin Demiryolu Alanındaki Faaliyetleri Eurasia Rail’da Masaya Yatırılacak

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Eurasia Rail Fuarı, bölgedeki raylı sistemler sektörünün en önemli aktörlerini bir araya getirecek. Fuar, demiryolu taşımacılığına yönelik son gelişmeleri, sektörde karşılaşılan zorlukları, bu zorluklara karşı üretilen olası çözümleri konu alan konferanslarla sektör uzmanlarını ağırlayacak. Fuarla eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlik programı kapsamında bu sene Eurasia Rail, sektörel iş birliklerine, ticari ortaklıklara, uluslararası antlaşmalara, ulaşım araçlarında yeni nesil sistemlere ve teknolojilere, başarı hikayelerine ve pazarlama stratejilerine yönelik oturumlara ev sahipliği yapacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ