ETS Tur İptal Sigortası Nedir?

ETS Tur, misafirlerine Rezervasyon İptal Sigortası uygulaması ile her koşulda rezervasyonlarını cezasız iptal etme hakkı sunmaktadır. Bu uygulama ile rezervasyon başlangıcından 72 saat öncesine kadar rezervasyon iptali mümkün olup, rezervasyon iptalinde, konaklama ücretinin tamamı iade edilirken sigorta ücreti iade edilmez.

Erken Rezervasyon İptal Sigortası Nedir?

Erken rezervasyon iptal sigortası; erken rezervasyon döneminde büyük indirimlerle yaptığınız rezervasyonu iptal edebilmenizi sağlayan bir sigortadır. Bu sigorta ile gidiş gününe 72 saat kala ön koşulsuz ve kesintisiz olarak otel rezervasyonlarını iptal etme hakkına sahip olurlar.

ETS Tur Rezervasyon İptali Nasıl Yapılır?

ETS Tur yer ayırtma iptali, çağrı merkezi üzerinden müşteri temsilcilerine bağlanarak veya ETS Tur acentelerine giderek yapılır. ETS Tur rezervasyon iptalleri için herhangi bir ceza ödeme koşulu sunmaz.

Otel Denetimlerini Kim Yapar?

Oteller, seyahat acentaları, turist rehberleri olmak üzere turizm sektöründe var olan tüm kuruluşlar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gözetimi ve denetimi altındadır.

Otel Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Konaklama ücretini otelde yapmanız mümkündür. Bazı oteller rezervasyon yapıldıktan sonra ödemenin yapılmasını istemektedir, yani otele varmadan önce. Bu işlem kredi kartı ile ya da banka havalesi ile yapılabilir.

ETS 2023 Erken Rezervasyon Ne Zaman Başlıyor?

Altı periyot olarak düzenlenecek olan erken rezervasyon kampanyasının ilk dönemi 2023 Ekim ayının sonlarında başlayacak ve yaklaşık olarak bir ay sürecektir.

Otel Rezervasyonu İptal Olur Mu?

Eğer taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa, rezervasyonlar belirli süreler içinde iptal edilebilir. Bu süreler otelin yoğunluk durumuna ve tatil otellerinin politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

Ücretsiz İptal Nedir?

Ücretsiz iptal ibaresi bulunan odalar için iade işlemi belirli bir tarihe kadar kesintisiz yapılır. İade yapılmaz ibaresi bulunan odaların iptali halinde ise, ödediğiniz rezervasyon ücreti iade edilmez.

Otel Şikayeti Nereye Yapılır?

Otel şikayetleriniz için www.alo176.gov.tr web adresinden ya da "176" çağrı merkezinden 7/24 "Canlı Destek" ve "Başvuru Sorgulama" hizmetleri verilmektedir.

Erken Rezervasyon Ne Zaman Yapılmalı?

Aylık dönemler halinde düzenlenen erken rezervasyon kampanyalarının ilki Kasım – Aralık aylarında başlar ve yaz sezonunun başlamasına yakın tarihlerde sona erer.

Yenigün Haber Merkezi