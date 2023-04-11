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Etiyopya hükümeti, etnik kökenlerine göre ayrışmış eyaletlerde bulunan özel kuvvetleri ulusal güçlere entegre edeceğini duyurmuştu.

Öte yandan, gösterilerin sürdüğü bölgede insani yardım örgütü Katolik Yardım Hizmetlerinin (CRS) iki çalışanının araçlarında vurularak öldürüldüğü bildirildi. Polis, yardım çalışanlarının hedef alınma nedenini soruşturuyor.

Federal hükümetin eyaletlerdeki özel kuvvet birliklerini dağıtmasına tepki gösteren Amharalar, Gondar ve Dessie gibi şehirlerde sokağa indi.

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