Stephane Batoux, Eti Global CEO’su olarak atandı.

60 yılı aşkın süredir tüketicilere sunduğu onlarca markası ve yüzlerce çeşit ürünüyle Türkiye gıda sektörünün liderlerinden ve ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Eti, Türkiye’nin global markası olma yolunda önemli adımlar atıyor.

2017 yılında, Romanya Craiova’da Türkiye dışındaki ilk üretim tesisini faaliyete geçirmek, stratejik pazarlarında güçlü bir varlık oluşturmak ve uzun yıllardır devam eden yüksek ihracat performansına ivme kazandırmak üzere “Eti International” coğrafi birimini kurmak gibi dönüm noktası oluşturan önemli adımlar atan Eti, milyonlarca tüketiciyi ürünleriyle buluşturarak ciddi bir uluslararası büyüme elde etti. Uluslararası varlığını daha da güçlendirmek yolunda yeni bir sıçramanın eşiğinde olan Eti, şimdi de yeni bir global organizasyona geçiyor. 2017’den bu yana Avrupa merkezli Eti International birimine liderlik eden Stephane Batoux, 1 Mart 2023 itibarı ile Eti Global CEO’su olarak atandı. Eti’nin en büyük pazarı olan Türkiye’deki gücünü korumak için, Eylül 2021’den bu yana Türkiye’deki satış örgütüne liderlik eden Ercan Öz ise, 1 Mart 2023 itibarı ile Eti Türkiye coğrafi biriminin CEO’su oldu. Öz, yeni pozisyonunda Eti Global CEO’su, Stephane Batoux’a raporlayacak. Ercan Öz aynı zamanda Eti Gıda Genel Müdürü olarak görev yapacak.

2011 yılından bu yana Eti İcra Kurulu Başkanı olan ve şirketin yakın geçmişindeki başarılarında önemli bir rol oynayan Hakan Polatoğlu ise Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi olarak Eti’nin geleceğine katkıda bulunmaya devam edecek.

Yeni global organizasyonun kurulması ve yeni liderlik ekibiyle birlikte Eti, Türkiye’deki liderliğini güçlendirmeyi, buradaki uzmanlığından yararlanarak uluslararası büyümesini hızlandırmayı ve nihai olarak Türkiye’nin güçlü bir global markası olmayı hedefliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ