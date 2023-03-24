Sürdürülebilirliği şirket faaliyetlerinin odağına yerleştiren Eti, WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından 2007’den bu yana tüm dünyada gerçekleştirilen “Dünya Saati” kampanyasını destekliyor. Sürdürülebilirlik stratejisini tüm iş süreçlerinde yaygınlaştıran ve yıllardır yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak için çalışan Eti, “Dünya Saati Elçi Sponsoru” olarak 25 Mart Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında Eskişehir Yönetim Kampüsü ve İstanbul’daki çalışma ofisleri de dahil olmak üzere fabrikaları haricindeki tüm binalarında ışıklarını bir saat süreyle karartacak. Dünya Saati’ne Eti çalışanları da destek verecek. Dünyanın en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen, Dünya Saati’nden ışıklar 16 yıldır Mart ayının son Cumartesi akşamı bir saatliğine kapatılarak doğa kayıpları ve iklim krizine dikkat çekiliyor. Ülkemizde WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülük ettiği etkinlik kapsamında bu yıl, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat Depremi’ndeki telafisi olmayan kayıplarımızı anarak WWF-Türkiye’nin afetlere dirençli kentler kurmak için Yeşil İyileşme çağrısına destek olacağız.