2022 Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde büyük bir heyecana sahne oldu. Final maçının ardından Arjantin'in şampiyonluğunu kutlamak için sahaya inen ünlü şef Nusret Gökçe'nin izinsiz hareketleri büyük bir kriz yarattı. Tribünden inerek futbolcularla fotoğraf çekilmek isteyen Gökçe, özellikle Lionel Messi'yi ikna etmek için büyük çaba sarf etti. Bu olay tüm dünyada olay oldu ve eleştirilere yol açtı. FIFA, Arjantin - Fransa maçından sonra yaşanan bu saha ihlaliyle ilgili olarak soruşturma başlattı. Nusret Gökçe'nin sadece özel bir grup insanın dokunabileceği Dünya Kupası ile poz vermesi ve futbolcularla selfie çektirmesi, FIFA'nın sert tepkisini çekti ve olayın boyutunu daha da büyüttü.

"ORAYA SADECE ARJANTİN'İ DESTEKLEMEK İÇİN GİTTİM"

Son röportajında Nusret Gökçe, yaşananlarla ilgili The Times gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Arjantin'e olan sevgimden dolayı maça gitmek istedim; bir süre orada yaşadım. Takımın birçok üyesi restoranıma gelmişti, bu yüzden kendimi yabancı hissetmedim. O an çok özel bir anıydı. Orada bulunan diğer kişilerin tepkilerini kontrol edemem, ancak kesinlikle Dünya Kupası sahasına bir daha adım atmam!"

"Sahaya reklam amacıyla çıkmadım"

"Dünya Kupası'nı izleyen iki milyar insan vardı... Ama benim hakkımda konuşan kişi sayısı beş milyara ulaştı. Tüm dünya benim üzerimde konuşuyor." Ünlü isim, "Sahaya reklam yapmak için çıkmadım, sadece içimden gelen bir şeydi. Ancak sonrasında beklenmedik bir sürpriz oldu. Sahada binlerce kişi daha vardı, fakat medya videolarda sadece beni odak noktası haline getirdi."