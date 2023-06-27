Et haşlanarak, yeşil yapraklı sebzelerle tüketilmeli

Kesimden sonra kurban etlerinin dinlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, böylece etin uygun bir lezzet kazandığını ve mideyi rahatsız etmeden kolayca sindirilebildiğini söylüyor. Etlerin bekletilirken poşet içinde tutulmaması gerektiğine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, yüzeyi kirlenmiş eti yıkamak yerine, kirlenmiş kısmın kesilmesinin, bakteriyel bulaşma olmaması açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

Etin haşlanarak ve yeşil yapraklı sebzelerle tüketilmesi gerektiğini dile getiren Yiğit, pişirilirken kuyruk yağı veya tereyağı gibi yağların eklenmemesi gerektiğini söylüyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, kurban etinin daha sağlıklı şekilde tüketilebilmesi için önerilerde bulundu ve bayram için örnek beslenme planı paylaştı.

Sağlıklı beslenme önerilerini dikkate almak yaşam kalitenizi arttırır

Bayramların iletişimin yüksek olduğu, bütün aile bireylerini, akrabaları bir araya getiren ve birbirinden lezzetli yemeklerin eşlik ettiği günler olduğunu belirterek sözlerine başlayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Bu dönemde sağlıklı beslenme önerilerini dikkate almak günlerinizin çok daha keyifli geçmesini sağlar ve yaşam kalitenizi arttırır. Bayram dönemlerinde özellikle hipertansiyon, diyabet hastalarının ve mide hassasiyeti olan bireylerin, beslenme konusunda daha dikkatli olmaları gerekir.” dedi.

Et dinlendirilerek, iç sıcaklığının oda sıcaklığına ulaşması sağlanmalı

Kurban etlerinin uygun bir lezzet kazanması, mideyi rahatsız etmemesi ve daha kolay sindirilmesi için kesimden sonra dinlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yiğit, “Kesim sonrası 10-15 dakika içinde etlerde rigor mortis dediğimiz ölüm katılığı başlar. Kurban etleri kesildikten sonra en az 4-5 saat serin bir ortamda bekletilmeli. Etlerin iç sıcaklığının oda sıcaklığına ulaşması sağlanmalı. Etler bekletilirken poşet içinde tutulmamalı. Etlerin mümkün ise geniş ve temiz bir kapta yan yana dizilerek soğuması sağlanmalı. Eğer et parçalanırken yüzeyi kirlenmiş ise bu eti yıkamak yerine, kirlenmiş kısmın kesilmesi, bakteriyel bulaşma olmaması açısından önemli. Etler dinlendirildikten sonra, küçük parçalara ayrılıp dolapta 4 derecede en az 24 saat bekletilmelidir. Eğer kurban etleri hemen tüketilecekse en azından kıyma olarak tercih edilebilir. Kıyma ve iç organlar 1-2 gün, küçük parçalara ayrılmış etler ise en fazla 3-5 gün dolapta saklanabilir. Etler derin dondurucuda -18 derecede 4-6 ay süre ile saklanabilir.” uyarısında bulundu.

Et haşlanarak, yeşil yapraklı sebzelerle tüketilmeli

Etler pişirilirken görünen yağların ayrılması gerektiğinin altını çizen Yiğit, “Eğer etin vitamin ve minerallerinden en yüksek düzeyde faydalanmak istiyorsak, kavurarak ya da kızartarak değil, haşlayarak tüketmeliyiz. Yanında mutlaka yeşil yapraklı sebzeler bulundurulmalı. Etin kendi yağı yeterli olacağı için pişirilirken kuyruk yağı veya tereyağı gibi yağlar eklenmemeli. Etler mangalda pişirilecekse kömürleşecek şekilde kızarmamasına dikkat edilmeli. Kanserojen oluşumunu engellemek için alev kaynağı ile et arasında en az 15-20 cm mesafe olmalı ve yağların aleve damlaması engellenmeli.” dedi.

Bayramların şerbetli tatlı tüketiminin de yüksek olduğu dönemler olduğunu hatırlatan Yiğit, kilo kontrolü ve sağlık için şerbetli tatlıları porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmenin veya sütlü tatlı tercih etmenin çok daha etkili bir seçenek olduğunu vurguladı.

Bayramda sağlıklı beslenmeniz sağlayacak menü örneği

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, Bayramda sağlıklı beslenmek ve mide rahatsızlıklarından korunmak için örnek bir beslenme planı da paylaştı:

“Sabahları güne, 1-2 bardak su ve 2-3 adet kuru kayısı veya kuru incir ile başlayabilirsiniz. Kahvaltıda şekersiz açık çay, 1-2 dilim az yağlı beyaz peynir, 5 adet tuzsuz zeytin ya da 2 bütün ceviz, domates, salatalık, maydanoz, dereotu ve yeşillikler ile 1-2 dilim tam buğday veya siyez ekmeği tercih etmeniz sağlıklı olacaktır. Öğle yemeğinde, 1-2 kepçe sebze çorbası, ızgara, fırında ya da haşlanmış 90-120 gr. (avucunuz kadar) et, tavuk veya balık ile limonlu mevsim salatası tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinde ise, 1-2 kepçe unsuz çorba, 1 porsiyon az yağlı sebze yemeği (kabak veya semizotu olabilir), 1 küçük kase kaymaksız yoğurt ve bol söğüş salata yiyebilirsiniz. Ara öğün olarak da yarım porsiyon sütlü tatlı ya da 1 orta boy meyve tercih edebilirsiniz.”