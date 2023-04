Ramazan ayında ete gelen zamlar sonrasında beklenen indirim haberi nihayet geldi. Kuşbaşı et ve kıymanın fiyatında indirim görüldü. Yeni zamlar gelmeden acele edin! Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından et fiyatlarını düşürecek adımlar atılmaya başladı. Son dönemde market ve kasaplarda fiyatı en çok artan ürünler arasında yer alan etin fiyatı yapılan düzenlemeler sonrasında düşmeye başladı. Türkiye’de son dönemde artan hayat pahalılığı sonrasında özellikle Ramazan ayında et fiyatlarının bir hayli artış gösterdiği gözlemlenmişti. Neredeyse her hafta değişen etiketler sonrasında gelen indirim dikkat çekti. Kuşbaşı et ve kıyma fiyatları indirime giriyor.

ET FİYATLARINA İNDİRİM MÜJDESİ GELDİ!

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan tarafından ucuza et satışlarına yönelik çalışmalar yapıldığı aktarılmıştı. Sofralarda eti daha ucuza yer almasın için yapılan düzenlemeler kapsamında indirimler uygulanmaya başladı. Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) bünyesinde faaliyet gösteren marketlerde bu haftadan itibaren ihtiyaç duyulan karkas etin temin edileceği duyuruldu. Fiyatlarda denge oluşuncaya kadar tedbirlerin ise devam edeceği aktarılıyor. Benzer bir sistemin Ankara dışında İstanbul’da da uygulandığına dikkat çekildi.

KIYMA VE KUŞBAŞI ET FİYATI NE KADAR OLDU?

Ankara’da 500’den fazla mağazada hizmet veren Ankara PERDER, son dönemde artan et fiyatlarına yönelik yapılan yeni düzenleme ile daha uyguna et satışları gerçekleştirecek. Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan, İstanbul’da yapılan müdahalenin yerinde olduğunu aktardı. Dar gelirli vatandaşlara katkı ve et fiyatlarının dengelenmesi açısından önemli bir hamle olduğuna vurgu yapıldı. Ankara’da et satışlarına başlandığında tekrar karkas fiyatlarının 200 liranın altına düşeceğine inandıklarını ifade etti. Ankara halkının yapılan yeni düzenleme sonrasında 190 liradan kıyma ve 210 liradan kuşbaşı et satın alma imkanı elde edebilecekleri aktarıldı. Fiyatı son dönemde ciddi şekilde artan et fiyatlarına karşı atılan yeni adımlar sonrasında vatandaşlar ete daha ucuz fiyatlarla ulaşabilecek. Ülke genelinde de benzer yeni adımların atılması bekleniyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Et, Balık ve Su Ürünleri Sanayi Meclis Üyesi Nedim Anbar, et sektörünün, fiyatların ulaştığı nokta itibari ile şu anda dikkatleri üzerine çektiğini söyledi. Anbar, hala et fiyatlarının yerine oturmadığını oturmadığını, önümüzdeki günlerde fiyat artışlarının devam etmesini beklediklerini ifade etti. Türkiye’de hayvancılığın desteklenmesi ve et ürünlerinin insanlara ulaştırılabilmesi için yem fiyatlarının aşağı çekilmesi, sübvanselerinin yapılması, yerli türlerin karkas oranlarının yükseltilebilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Anbar, Türkiye’de kişi başı et tüketim miktarının dünya ortalaması altında kaldığına işaret etti.

“YENİ DESTEK MEKANİZMALARI GELİŞTİRİLMELİ”

İthalatın da zaman zaman bir yöntem olduğunu ancak talebin pik yaptığı zamanlarda yapılması gerektiğini de belirten Anbar, “Yem üretiminin mutlaka artırılması, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yem satışı için faaliyette bulunması ve yaş meyve sebze atıklarından yararlanılması gerekiyor.Üretim ve sanayici üzerinde daha etkin destek mekanizmaları geliştirilmeli, bölgesel istatistikler yapılarak öncelen dirmeler yapılmalı, kaynak sorunları giderilmeli, hibe destekleri verilmeli” dedi.

Dünyada yıllık 340.9 milyon ton karışık et üretimi olduğunu ve tüketimde Türkiye’de de olduğu gibi kanatlı ürünlerin başı çektiğini ifade eden Anbar, şöyle konuştu: “Ülkemizde ise kırmızı et üretimi 2021’e kadar 1 milyon 952 bin ton ama 2022’de biraz geriledi. Kanatlı üretiminde ise bir sıkıntı yok, 2,4 milyon ton civarında devam ediyor. Dünyada et tüketimine baktığımız zaman kişi başına 43 kg. Biz ise et tüketiminde dünya ortalamasına yetişemiyoruz. 1/5’i kadar dünyanın gerisindeyiz. Gıda kontrol genel müdürlüğü şubat ayı raporuna göre de büyükbaş hayvancılık işletme sayısı 1 milyon 168 bin, küçükbaş işletme sayısı da 385 bin civarında görünüyor”