Estetik cerrahi, çeşitli prosedürleri içerir. İşte estetik cerrahide sıklıkla yapılan bazı işlemler:

Rinoplasti (burun estetiği) : Burun şeklini ve büyüklüğünü değiştirmeyi amaçlayan cerrahi işlem.

: Burun şeklini ve büyüklüğünü değiştirmeyi amaçlayan cerrahi işlem. Meme estetiği : Meme büyütme, küçültme ve dikleştirme gibi meme şeklini ve boyutunu değiştiren cerrahi işlemleri içerir.

: Meme büyütme, küçültme ve dikleştirme gibi meme şeklini ve boyutunu değiştiren cerrahi işlemleri içerir. Liposuction (yağ aldırma) : Vücuttaki belirli bölgelerden fazla yağın cerrahi olarak alındığı işlem.

: Vücuttaki belirli bölgelerden fazla yağın cerrahi olarak alındığı işlem. Abdominoplasti (karın germe) : Karın bölgesindeki fazla deri ve yağı çıkartarak, karın duvarını sıkılaştıran cerrahi işlem.

: Karın bölgesindeki fazla deri ve yağı çıkartarak, karın duvarını sıkılaştıran cerrahi işlem. Facelift (yüz germe) : Yüz ve boyun bölgesindeki yaşlanma belirtilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen cerrahi işlem.

: Yüz ve boyun bölgesindeki yaşlanma belirtilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen cerrahi işlem. Blefaroplasti (göz kapağı estetiği) : Göz kapaklarının altındaki ve üstündeki fazla deriyi ve yağı alarak daha genç ve dinamik bir görünüm sağlamayı amaçlayan işlem.

: Göz kapaklarının altındaki ve üstündeki fazla deriyi ve yağı alarak daha genç ve dinamik bir görünüm sağlamayı amaçlayan işlem. Otoplasti (kulak estetiği) : Kulakların şeklini, boyutunu veya konumunu düzelten cerrahi işlem.

: Kulakların şeklini, boyutunu veya konumunu düzelten cerrahi işlem. Çene ve yüz kemiklerini şekillendiren cerrahi işlemler.

Vücut kontur işlemleri: Vücudun belirli bölgelerindeki deri ve yağ fazlasını düzelten ve şekillendiren cerrahi işlemler.

Estetik cerrahi, kişinin fiziksel görünümünü iyileştirerek özgüven ve yaşam kalitesini artırabilir. Ancak, her cerrahi işlem gibi estetik cerrahide de riskler ve yan etkiler bulunmaktadır. Bu nedenle, estetik cerrahi kararı almadan önce detaylı bir araştırma yapmak ve deneyimli bir plastik cerrahla görüşmek önemlidir.