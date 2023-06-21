Essen'de Salı günü (21 Haziran) II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir canlı bomba daha bulundu. "İngiliz yapımı beş tonluk bir bomba söz konusu" diyor itfaiye sözcüsü Christoph Riße. Bombanın bulunduğu yer olarak, "Essen 51" adlı yeni semtin oluşturulacağı devasa boş araziyi gösteriyor.

Bombanın etkisiz hale getirilmesi mümkün olmadığı belirtiliyor. Bombanın bulunduğu yerde patlatılması gerekiyor.

Bombanın bulunduğu yer, Bergeborbeck semtindeki Zollstraße bölgesinde. Bomba, inşaat çalışmaları sırasında bulunmuş.

Düşük yerleşim yoğunluğu nedeniyle, bugüne kadar bulunan canlı bombaların aksine çok daha az vatandaşın tahliye edilmesi gerektiği belirtildi, diyor şehir sözcüsü Patrick Betthaus.

Olası etkisiz hale getirilme sürecine kadar canlı gelişmeleri bir canlı blog üzerinden aktarıyoruz.