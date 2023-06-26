Essen'in Ostviertel semtinde, ana tren istasyonuna yakın bir yerde II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Bombanın bugün içinde etkisiz hale getirilmesi gerekiyor. Bu süreçte ana tren istasyonu ve A40 karayolu trafiğe kapatılacak.

Hollerstraße'deki inşaat çalışmaları sırasında, Steeler Straße kesişimindeki bölgede bomba bulundu. Bulunan cihaz, patlamamış bir İngiliz yapımı yarım tonluk bomba. Bombanın hareket ettirildiği için bugün içinde etkisiz hale getirilmesi gerekiyor.

Essen'de Bomba Bulundu: Ana Tren İstasyonu Tahliye Edilecek Şehir yetkililerinin açıklamasına göre, bombanın bulunduğu yerin 250 metre çevresindeki tüm binaların tahliye edilmesi gerekiyor. Bu binalar arasında Essen Ana Tren İstasyonu, Merkezi Kütüphane, iki okul ve Gildehof'daki Belediye Dairesi bulunuyor.

WDR Trafik Stüdyosu'nun bilgilerine göre A40 karayolu da muhtemelen trafiğe kapatılacak.

Şehir Essen'in canlı bilgilendirme hizmetine göre, bir destek merkezi muhtemelen 16:00'da Grillo Tiyatrosu'nda açılacak.