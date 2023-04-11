Esra Kızıldoğan, 2 Aralık 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Beyaz Gelincik dizisi ile yaşayan Esra Kızıldoğan; Masum, Ah Neriman, Yalan Dünya, Sultan, Leyla ile Mecnun, Bu Kalp Seni Unutur Mu ?, Zoraki Başkan, Bir Varmış Bir Yokmuş ve Beyaz Gelincik gibi yapımlarda rol almıştır.

Star TV ekranlarında yayınlanmış olan Sefirin Kızı dizisinde Müge karakterine hayat vermiş olan Esra Kızıldoğan, 1.70 metre boyund

Tiyatro oyunları

Yüzleşme : Graham Farrow – Duru Tiyatro – 2019

Hamlet : William Shakespeare – Moda Sahnesi – 2013

Macbeth : William Shakespeare – Oyun Atölyesi – 2010

Jeanne D’arc’ın Öteki Ölümü : Stefan Tsanev – Oyun Atölyesi – 2006

Othello : William Shakespeare – Oyun Atölyesi – 2004

Aşk Çemberi : David Hare – Kent Oyuncuları – 2003

Çözüm : David Auburn – Kent Oyuncuları – 2001

Nükte : Marget Edson – Kent Oyuncuları – 1999

Filmografisi

Sinema filmleri

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (2006)

TV dizileri

Tetikçinin Oğlu (2023-)

Alparslan: Büyük Selçuklu (2021-2023)

Sefirin Kızı (2019-2021)

Sevda’nın Bahçesi (2017)

Bir Deli Sevda (2017)

Hayat Şarkısı (2016)

Ah Neriman (2014)

Sultan (2012)

Leyla ile Mecnun (2011)

Bu Kalp Seni Unutur mu? (2010)

Zoraki Başkan (2009)

Beyaz Gelincik (2005)

Kadir Şinas (2004)

İnternet

Ölüm Kime Yakışır (TV+, Yakında)

#adaleTT (TRT Dijital, Yakında)

Bozkır (BluTV, 2018-2019)

Masum (BluTV, 2017)

Ödülleri

2004: Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Tiyatro – Othello

58 kilo ve Yay burcudur.