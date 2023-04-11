Esra Kızıldoğan, 2 Aralık 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.
İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Beyaz Gelincik dizisi ile yaşayan Esra Kızıldoğan; Masum, Ah Neriman, Yalan Dünya, Sultan, Leyla ile Mecnun, Bu Kalp Seni Unutur Mu ?, Zoraki Başkan, Bir Varmış Bir Yokmuş ve Beyaz Gelincik gibi yapımlarda rol almıştır.
Star TV ekranlarında yayınlanmış olan Sefirin Kızı dizisinde Müge karakterine hayat vermiş olan Esra Kızıldoğan, 1.70 metre boyund
Tiyatro oyunları
Yüzleşme : Graham Farrow – Duru Tiyatro – 2019
Hamlet : William Shakespeare – Moda Sahnesi – 2013
Macbeth : William Shakespeare – Oyun Atölyesi – 2010
Jeanne D’arc’ın Öteki Ölümü : Stefan Tsanev – Oyun Atölyesi – 2006
Othello : William Shakespeare – Oyun Atölyesi – 2004
Aşk Çemberi : David Hare – Kent Oyuncuları – 2003
Çözüm : David Auburn – Kent Oyuncuları – 2001
Nükte : Marget Edson – Kent Oyuncuları – 1999
Filmografisi
Sinema filmleri
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (2006)
TV dizileri
Tetikçinin Oğlu (2023-)
Alparslan: Büyük Selçuklu (2021-2023)
Sefirin Kızı (2019-2021)
Sevda’nın Bahçesi (2017)
Bir Deli Sevda (2017)
Hayat Şarkısı (2016)
Ah Neriman (2014)
Sultan (2012)
Leyla ile Mecnun (2011)
Bu Kalp Seni Unutur mu? (2010)
Zoraki Başkan (2009)
Beyaz Gelincik (2005)
Kadir Şinas (2004)
İnternet
Ölüm Kime Yakışır (TV+, Yakında)
#adaleTT (TRT Dijital, Yakında)
Bozkır (BluTV, 2018-2019)
Masum (BluTV, 2017)
Ödülleri
2004: Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Tiyatro – Othello
58 kilo ve Yay burcudur.