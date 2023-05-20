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Başarılı ve güzel sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının dünkü canlı yayınında küçük oğlu Ömer'i ağırladı. Anne-oğul arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu.

Esra Erol'un oğlu Ömer ve İdris Ali kaç yaşında? Esra Erol'un kaç çocuğu var?

Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı. Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O anlar Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i kahkahaya boğdu. İşte detaylar...
Esra Erol ve Ali Özbir'in oğlu Ömer beş yaşında - Magazin haberleri
2 çocuk annesi Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında küçük oğlu Ömer'i ağırladı.
Esra Erol'un soyadını taşıyan küçük oğlunu gören vuruldu! 'Büyüğü Kıvanç Tatlıtuğ, küçüğü junior Esra'
Anne-oğul arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu. Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı.
Ali Özbir'in eşi Esra Erol o yoruma sessiz kalmadı! - Magazin haberleri
Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Esra Erol'un eşi Ali Özbir açtı ağzını yumdu gözünü 'O... çocukları'yla başladı gerisi geldi! Ali Özbir'i kimse zapt edemedi bile - Takvim
Annesine benzemediğini dile getiren Ömer, "Kime benziyorsun" sorusunu "Babama" şeklinde yanıtladı.
Esra Erol'un eşi Ali Özbir açtı ağzını yumdu gözünü 'O... çocukları'yla başladı gerisi geldi! Ali Özbir'i kimse zapt edemedi bile - Takvim
Ali Özbir ise o anları "Hahahaha" notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Esra Erol'dan anne-oğul pozu! - Magazin Haberleri
Özbir'in paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirirken minik Ömer sevimli halleriyle yüzleri gülümsetti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi