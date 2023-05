Başarılı ve güzel sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının dünkü canlı yayınında küçük oğlu Ömer'i ağırladı. Anne-oğul arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu.

Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı. Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O anlar Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i kahkahaya boğdu. İşte detaylar...



2 çocuk annesi Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında küçük oğlu Ömer'i ağırladı.



Anne-oğul arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu. Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı.



Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



Annesine benzemediğini dile getiren Ömer, "Kime benziyorsun" sorusunu "Babama" şeklinde yanıtladı.



Ali Özbir ise o anları "Hahahaha" notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.



Özbir'in paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirirken minik Ömer sevimli halleriyle yüzleri gülümsetti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi