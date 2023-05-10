Atv ekranların hafta içi yayınlanan Esra Erol'da ya geçtiğimiz günlerde 12 yaşındaki kayıp kızı Sıla'yı bulmak için baba Orçun Kalafat, başvurmuştu. Acılı baba Ramazan Bayramı'nın ilk günü ayrıldığı eşi Ayşegül Uğur'un yanına 12 yaşındaki kızı Sıla'yı gönderdiği ve o günden beri haber alamadığını söylemişti. Ayrıldığı eşinin sevgilisi Mehmet Dinç (42) tarafından kızının kaçırıldığını söyleyen baba Orçun Kalafat, ekran başındaki herkesi şok etmişti.

Esra Erol'un programını takip eden seyirciler tarafından gelen ihbarlarla yakalanan Mehmet Dinç (42) gözaltına alındı. Mehmet Dinç ile birlikte bulunan 12 yaşındaki Sıla,devlet korumasına alındı.

12 yaşındaki Sıla babasıyla yaptığı görüşmede başından geçen olayları anlattı. Küçük kız annesi ve annesinin sevgilisi tarafından yasaklı madde verilerek fuhuşa sürüklenmişti.

Bu iddialar sonrası Anne Ayşegül Uğur, "Kızım Sıla erkek arkadaşıma çok düşkündü. Baktı yüz bulamadı böyle bir iftira attı" dedi. Canlı yayın sonrası anne Ayşegül Uğur'da, kızına istismar şüphesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi