ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol'a Tuncay Bey kayıp eşi Aybüke'yi bulmak için başvurmuştu.

Tuncay Bey, yakalandığı hastalıkla ölüm düşeğine düştüğünü ve hastalıklı mücadele ederken eşi Aybüke'nin, halı yıkamacı Eray denilen kişiyle kaçtığını iddia etti.

Tarafların karşı karşıya geldiği canlı yayında tansiyon yükselirken, Eray Bey'in Aybüke'yi görebilmek için sürekli halıları almaya gittim sözleri stüdyoyu karıştırdı.

Aybükey'i sevdiğini söyleyerek, "Bana halı yıkamacı diyerek hakir görüyorsunuz ama ben üniversite mezunu gazeteciyim. Aybüke'den asla vazgeçmem" dedi.

"Aybüke'yi Kocasına Yar Etmem"

Esra Erol, Eray'a madem gazetecisin neden mesleğini yapmıyorsun diye sordu. Yaşadığı yerin küçük bir yer olduğu ve bu yüzden mesleğini yapamadığını ifade eden Eray'a, çalışsan ne başlık atardın bu yaşadığın olaya sorusuna, "Devlerin Aşkı derdim" dedi.

Aybüke'yi kocasına bırakmam o benim diyen Eray, " Sevdalandım, dünya bir yana Aybüke bir yana" sözleriyle eşinin Aybüke'ye sahip çıkmadığını ifade etti.

Tuncay eşini yar etmeyeceğini belirtirken Esra Erol, taraflar anlaşırsa biz burda hukukçularımız yardımıyla anlaşmalı boşanma için yardımcı olacağız dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi