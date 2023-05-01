ATV ekranlarının sevilen kadın programı Esra Erol’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'a başvuran baba Orçun Kalafat 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana'nın boşandığı eşinin sevgilisi 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen 12 yaşındaki Sıla Tuana hakkında şok gelişmeler...

Kızının Bayramın ilk günü annesinin yanına gittiğini ve onun erkek arkadaşı tarafından alıkonulduğunu belirten baba Orçun Kalafat, o günden beri kızından haber alamadığını söyleyerk Esra Erol'dan yardım istedi.

Anne'den Şüpheli Davranışlar

Kayıp başvurusunda bulunmadığını ve kızını evin çevresinde aradığını söyleyen Anne Ayşegül Uğur, 12 yaşındaki kızı Sıla'nın kendi erkek arkadaşı Fatih Mehmet'e karşı ilgisi olduğunu söyledi. Anne Ayşegül Uğur'un bu sözlerini ihbar kabul eden polisler Ayşegül Uğur'u gözaltına aldılar.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi