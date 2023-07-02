Sevilen televizyon sunucusu Esra Erol, programının sezon finalini muhteşem bir şekilde tamamladı ve hak ettiği bir tatile çıktı. 2010 yılında Ali Özbir ile dünya evine giren Esra Erol, 2 erkek çocuğu oldu.

Sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullananEsra Erol, ailesiyle birlikte geçirdiği anları düzenli olarak takipçileriyle paylaşıyor ve onların beğenisine sunuyor.

Evlilik yıl dönümlerini kutladı

Tatilden dönen Esra Erol, 13 yıllık eşiyle romantik bir anlarını paylaşarak hem Özbir'in doğum gününü hem de evlilik yıl dönümlerini kutladı. Erol, bu özel kareye şu notu ekledi:

Canım sevgilim, hayat arkadaşım seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. iyi ki bugün evlendik.

"Mutluluğun resmini çizermisin "

Erol'un 4,5 milyon takipçisi bulunan hesabı, son paylaşımıyla birlikte beğeni ve yorumlarla adeta coşkuyla dolup taştı. Özbir ise romantik kareye, "Bu mutluluğun resmini çizer misin?" diyenlere cevaben "Çizdim ve sadece hikayede kalmadı" şeklinde bir not ekledi.