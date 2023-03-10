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Esra Erol’un programı ihbar kabul edildi. Emniyet ekipleri harekete geçti. Nuran Adaş’ın defalarca fuhuştan dosyası bulunduğu ve kadınları fuhuşa zorladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine gözaltına alınan Nuran Adaş, savcılığa sevk edildi.

DiB’nin itiraflarından 1 gün önce yayına katılan Nuran Adaş ise, iddiaların tümünü yalanladı. Ancak gerçekler kısa sürede ortaya çıktı.

D.B. canlı yayında herşeyi tek tek itiraf etti. Nuran Adaş ve Adem Kuruçay isimli kişilerin kendisini bir odaya kilitleyerek fuhuşa zorladığını söyledi.

1 aydır her yerde aranan ve hayatından endişe edilen D.B’u, Esra Erol kısa sürede buldu.