Esra Erol'a 2.5 aylık hamile 23 yaşındaki Aleyna Ordukaya, 25 Mart’ta evi terk eden eşi Volkan Ordukaya'yı aramak için başvurdu. Diğer 1 yaşındaki çocuğunun devlet korumasında olduğunu belirten Aleyna Ordukaya, kayıp eşiyle canlı yayında karşı karşıya geldi.

Ailelerinin karşı çıkmasına rağmen nikahsız birliktelik yaşayan çift bu beraberlikten 1 yaşında çocukları olmasıyla resmi nikah yaptıklarını belirttiler. İlerleyen zamanlarda doğan çocuğa bakamadıkları gerekçesiyle çocuk esirgeme yurduna verdikleri öğrenildi.

Çevresi tarafından kullanıldığını belirten Volkan Ordukaya, nüfusundaki çocuğu için, "Umut kimden?" diye sordu. Eşi Aleyna "Bunun üzerine DNA testi yaptırırsın" dedi. 1 yaşındaki Umut'un kendisinden olmadığını söyleyen Volkan, bunu bile bile nüfusuna aldığını söyledi.

Ortaya çıkan olaylar karşısında Esra Erol, "Çocuğun biyolojik babası Volkan mı değil mi?" diye sordu. Aleyna, "Babası Volkan değil. O da biliyor. Kendisi aldı üzerine zorla mı aldırdım" dedi.

Volkan, eşi Aleyna'nın yalan söylediğini bebeğin kendisinden olduğunu söyleyerek kandırdığını belirtti.

Ortaya çıkan gerçekler sonrasında birbirine giren ikili ettikleri küfür ve hakaretlerle Esra Erol'u çileden çıkardı. Programa bu şeklide devam etmeyeceğini söyleyen Erol, Volkan Ordukaya ve eşi Aleyna Ordukaya'yı programdan gönderdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi