Esra Bilgiç, ünlü oyuncu olmanın yanı sıra büyüleyici güzelliğiyle de herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla da sürekli gündemde kalmayı başaran başarılı oyuncu, adından sıkça söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide başarılı performanslar sergileyerek adını duyurdu. Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda büyüleyici güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Esra Bilgiç, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak 7.3 milyon takipçiye ulaştı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlar, geniş bir hayran kitlesi tarafından büyük ilgi görüyor.

Son paylaşımı, yeşil bir elbiseyle teknede poz veren Esra Bilgiç, takipçilerinden yoğun bir şekilde yorum ve beğeni aldı. Bu kareler, büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç'in güzelliğini bir kez daha vurguladı.

İşte Esra Bilgiç'in paylaşımları;