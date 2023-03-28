TV 8'de yayınlanan  2. sayfaya konuk olan Esra Balamir, Özge Özpirinçici'yi hedef alarak o bir tutam beyaz saçını alıp boyayasım geliyor sözleriyle programa damga vurdu.

Esra Balamir kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Esra Balamir'in hayatı ve biyografisi

Kılık kıyafeti hakkında da Paçoz yorumunu yapan Balamir'e Özge Özpirinçci sosyal medya hesabında oldukça sert bir yanıt verdi.

Ortalık fena karışacak! Esra Balamir'den Özge Özpirinçci'ye olay sözler: ''Paçozluğa doğru gidiyor!'' - Magazin Haberleri

"Özge’yi "görünce üzülüyorum.Doğal olacağım diye sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kız." sözlerini üstü kapalı alıntılayan Özpirinçci,  ingilice olarak  "Sonsuza kadar isyan" diyerek  şu şekilde cevap verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi