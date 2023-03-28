TV 8'de yayınlanan 2. sayfaya konuk olan Esra Balamir, Özge Özpirinçici'yi hedef alarak o bir tutam beyaz saçını alıp boyayasım geliyor sözleriyle programa damga vurdu.

Kılık kıyafeti hakkında da Paçoz yorumunu yapan Balamir'e Özge Özpirinçci sosyal medya hesabında oldukça sert bir yanıt verdi.

"Özge’yi "görünce üzülüyorum.Doğal olacağım diye sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kız." sözlerini üstü kapalı alıntılayan Özpirinçci, ingilice olarak "Sonsuza kadar isyan" diyerek şu şekilde cevap verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi