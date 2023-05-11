Bugünkü teknolojik
İLETİŞİM imkanları
Evvelce olsaydı, mesela
İki Dünya Savaşı olur muydu?
Anlaşmazlıklarımızın çoğu,
İletişim BOZUKLUĞUNDAN
Kaynaklanıyor…
Ve ne yazık ki
Kendi ANADİLİMİZİ bile
Tam manasıyla kullanamıyoruz…
Hele YABANCI dil öğrenmek,
Başka bir muamma,
Başka tür bir zorluk…
Gerçi TEKNOLOJİ
Bu sorunu da çözecek
Gibi görünüyor:
ROBOT tercümanlar falan…
Lakin belki de buna dahi
İhtiyaç kalmayabilir(!)
ULAŞIM imkanlarındaki
Muazzam gelişme,
Gezegeni küçültüyor ve
TİCARET de her geçen gün
Artarak, daha küreselleşiyor…
Bu ne demek?
İnsanlar çok daha fazla
İLETİŞİM ihtiyacı içinde
Olacak demek…
Buradan da
ORTAK bir dünya lisanı
Gerçeğine geliyoruz…
Adı da ESPERANTO olabilir…
Farklı lisanları kullanmanın
Zorlukları, yani İLETİŞİMSİZLİK
Bu şekilde bertaraf edilecek…
Uzun lafın kısası;
SAVAŞ kavramının unutulduğu,
Muazzam BARIŞ ve
Haliyle RAFAH dolu
Bir DÜNYA demektir bu…
Hayal etmesi bile güzel…
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