Bugünkü teknolojik

İLETİŞİM imkanları

Evvelce olsaydı, mesela

İki Dünya Savaşı olur muydu?

Anlaşmazlıklarımızın çoğu,

İletişim BOZUKLUĞUNDAN

Kaynaklanıyor…

Ve ne yazık ki

Kendi ANADİLİMİZİ bile

Tam manasıyla kullanamıyoruz…

Hele YABANCI dil öğrenmek,

Başka bir muamma,

Başka tür bir zorluk…

Gerçi TEKNOLOJİ

Bu sorunu da çözecek

Gibi görünüyor:

ROBOT tercümanlar falan…

Lakin belki de buna dahi

İhtiyaç kalmayabilir(!)

ULAŞIM imkanlarındaki

Muazzam gelişme,

Gezegeni küçültüyor ve

TİCARET de her geçen gün

Artarak, daha küreselleşiyor…

Bu ne demek?

İnsanlar çok daha fazla

İLETİŞİM ihtiyacı içinde

Olacak demek…

Buradan da

ORTAK bir dünya lisanı

Gerçeğine geliyoruz…

Adı da ESPERANTO olabilir…

Farklı lisanları kullanmanın

Zorlukları, yani İLETİŞİMSİZLİK

Bu şekilde bertaraf edilecek…

Uzun lafın kısası;

SAVAŞ kavramının unutulduğu,

Muazzam BARIŞ ve

Haliyle RAFAH dolu

Bir DÜNYA demektir bu…

Hayal etmesi bile güzel…

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