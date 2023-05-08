Ekonomik krizden en çok etkilenenler arasında esnaf ve küçük üretici yer alıyor.

Esnaf Türk tarihinde en önemli sosyal katmanlardan biri. Eski Türklerde esnaf örgütlenmesine ahilik denirdi. Ve ilginçtir Türklerde ilk sistematik örgütlenme esnaf teşkilatında yani ahilikte gerçekleşmiştir. İlk Ahilik örgütünün kurulması da Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan önce 95 yıl önce; 1205 yılında.

Ahilik sözcüğü bir iddiaya göre;Arapçada kardeş anlamına geliyor…

Kimi iddialar ise Türkçe’de “temiz” anlamında olan “akı” sözcüğünün islamiyetin baskısıyle ahiliğe evrilmesiyle oluşmuş.

Bizdeki şu andak anlamı ise, esnafın yazılı olmayan kurallar çerçevesinde örgütlenmesi gibi bir şey…

Genel anlamıyla bakıldığında Ahilik (Ahiyân-ı Rum), Ahi Evran tarafından kurulan esnaf dayanışma teşkilatının bugün unutulmaya yüz tuttan adı.

Ahilik, halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenme. Ahilik iyi ahlakın doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik bileşkesinin oluşturduğu düzendir.

Ahilik kardeşlik gibi derin ve veciz bir anlamı içerdiği kadar dürüstlüğün, iş ahlakının da bir güvencesi…

Bir başka deyimle sosyolojik ekonomik bir olgudur ahilik.

Köyden kente geçiş ve bunun doğal sonucu kültürlerin karmaşası, iş olanaklarının daralması bu kavramı neredeyse yok etti…

Neredeyse diyoruz çünkü, iş olanakları bulunamayınca, işveren olanakları kavramı geliştirildi, herkes al-sat işine girişti, üreten, tamir eden sayısı azaldı.

Şimdilerde Türkiye’de herkes devlet olanaklarıyla kendi işinin patronu oldu.…

Esnaf sayısı arttıkça, müşteri sayısı azalmaya başladı…

Elbette bunda son yıllarda yaşana ekonomik daralma da işin tuzu biberi oldu.

Oysa üretim maliyetlerinin arttığı, seçim ekonomisinin bile çarşı pazara soluk aldıramadığı günleri yaşıyoruz.

Adı belki artık “ahilik” olmaz ama bir esnaf dayanışması ve bu dayanışmanın oluşturacağı sosyal ve ekonomik ortamın tüketiciye yansıtılması gerekiycor.

Siftah bile yapamadan kepenk kapatan esnafın iflas bayrağını çekmesi yeni sosyal sorunlara yol açacağı kesin.

Birleşik esnafın kendi üretimini ve ürettiği malında pazarlamasını aracısız yapması son tezgahında tüketici ile bir belirli bir çerçevede ilişki kurması gerekiyor.

Yani eskilerin bakkal amcası, kasap komşusu, manav arkadaşının yeniden yeşermesi şart.

Yoksa market, esnafı fena tüketecek,

YENİGÜN HABER MERKEZİ