Depremin ilk gününden itibaren tüm birimleriyle seferber olan Eyüpsultan Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla tırlarla gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı eğitim veren ESMEK Kurs Merkezlerindeki kursiyerler de deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için bir araya geldiler.

Deprem nedeniyle eğitimlere ara verilmesine rağmen ESMEK merkezlerinde toplanan kursiyerler soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerinin de yaşandığı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için kendi elleriyle atkı, eldiven ve bere ördüler.

Depremin ilk gününden itibaren merkezlerde el emeği göz nuru kışlık ürünler ve iç çamaşırı üreten kursiyerler daha sonra yine kendi elleriyle koliledikleri tüm malzemeleri deprem bölgesine gönderdiler.

ESMEK merkezlerinde çalışan kursiyerleri ziyaret eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’de, üstün gayretleri ve yüce gönüllülükleri için tüm kursiyerlere teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Kaynak. Yenigün Haber Merkezi