Eskişehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gökhan Demirkapı (30) idaresindeki 26 ZH 158 plakalı motosiklet, Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde Ruşen Can'ın (30) kullandığı 35 VAJ 77 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, Demirkapı'nın motosikletinde yolcu olarak bulunan Ezgi Nehir Uçarlı (18), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gökhan Demirkapı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine, diğer sürücü Ruşen Can ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ezgi Nehir Uçarlı'nın cesedi, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Motosiklet sürücüsü Gökhan Demirkapı, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı Demirkapı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Motosiklet sürücüsü Gökhan Demirkapı'nın, ilk ifadesinde, kazada ölen Ezgi Nehir Uçarlı ile dün akşam tanıştıklarını ve eve bırakmak için motoruna aldığını bunun yanı sıra hayatını kaybeden genç kıza kaskını ve koruyucu montunu verdiğini söylediği öğrenildi.