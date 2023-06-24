Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Eskişehir ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Eskişehir ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Eskişehir Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 468,48 1,15 0,97 Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 455,70 2,25 2,41 Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 440,43 3,93 3,51 Eskişehir / Tepebaşı / Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 437,32 4,3 4,77 Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 426,44 5,74 6,39

Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 406,52 8,82 8,85 Eskişehir / Tepebaşı / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 405,09 9,06 8,89 Eskişehir / Tepebaşı / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 386,85 12,32 11,8 Eskişehir / Tepebaşı / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 377,09 14,28 14,52 Eskişehir / Sivrihisar / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 368,77 16,04 15,1 Eskişehir / Odunpazarı / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 366,18 16,61 17,34 Eskişehir / Beylikova / Beylikova Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 351,54 20,08 19,62 Eskişehir / Odunpazarı / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 345,33 21,68 20,39 Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 345,06 21,75 21,62 Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 340,25 23,04 27,18 Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 334,23 24,72 29,33 Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 318,25 29,72 39,09 Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 316,87 30,18 – Eskişehir / Tepebaşı / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 310,99 32,2 25,66 Eskişehir / Odunpazarı / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 304,53 34,54 34,69 Eskişehir / Odunpazarı / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 301,62 35,63 46,27 Eskişehir / Tepebaşı / Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 293,66 38,75 49,9 Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 280,24 44,54 49,31 Eskişehir / Tepebaşı / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 278,19 45,49 – Eskişehir / Odunpazarı / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 273,50 47,71 60,19 Eskişehir / Tepebaşı / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 267,06 50,92 – Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 263,72 52,65 56,49 Eskişehir / Sarıcakaya / Saricakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 228,77 73,9 –

Eskişehir ilindeki liseler arasında Eskişehir Fatih Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Eskişehir Fatih Fen Lisesi, 468,48 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Eskişehir Anadolu Lisesi, Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi, Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Eskişehir ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Eskişehir ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir