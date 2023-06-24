Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Eskişehir ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Eskişehir ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.
Eskişehir Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Fatih Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|468,48
|1,15
|0,97
|Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|455,70
|2,25
|2,41
|Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|440,43
|3,93
|3,51
|Eskişehir / Tepebaşı / Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|437,32
|4,3
|4,77
|Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|426,44
|5,74
|6,39
|Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|406,52
|8,82
|8,85
|Eskişehir / Tepebaşı / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|405,09
|9,06
|8,89
|Eskişehir / Tepebaşı / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|386,85
|12,32
|11,8
|Eskişehir / Tepebaşı / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|377,09
|14,28
|14,52
|Eskişehir / Sivrihisar / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|368,77
|16,04
|15,1
|Eskişehir / Odunpazarı / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|366,18
|16,61
|17,34
|Eskişehir / Beylikova / Beylikova Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|351,54
|20,08
|19,62
|Eskişehir / Odunpazarı / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|345,33
|21,68
|20,39
|Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|345,06
|21,75
|21,62
|Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|340,25
|23,04
|27,18
|Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|334,23
|24,72
|29,33
|Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|318,25
|29,72
|39,09
|Eskişehir / Odunpazarı / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|316,87
|30,18
|–
|Eskişehir / Tepebaşı / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|310,99
|32,2
|25,66
|Eskişehir / Odunpazarı / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|304,53
|34,54
|34,69
|Eskişehir / Odunpazarı / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|301,62
|35,63
|46,27
|Eskişehir / Tepebaşı / Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|293,66
|38,75
|49,9
|Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|280,24
|44,54
|49,31
|Eskişehir / Tepebaşı / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|278,19
|45,49
|–
|Eskişehir / Odunpazarı / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|273,50
|47,71
|60,19
|Eskişehir / Tepebaşı / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|267,06
|50,92
|–
|Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|263,72
|52,65
|56,49
|Eskişehir / Sarıcakaya / Saricakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|228,77
|73,9
|–
Eskişehir ilindeki liseler arasında Eskişehir Fatih Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Eskişehir Fatih Fen Lisesi, 468,48 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Eskişehir Anadolu Lisesi, Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi, Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.
Eskişehir ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.
Eskişehir ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.
Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidirKaynak: HABER MERKEZİ