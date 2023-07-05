Elbette eski İstanbullular, eskilerin nefasetini, nezaketini özlüyor. Elbette sadece bunlar değil dostluklar, arkadaşlıklar, yardımlaşmalar… Tüm bu özellikler eski İstanbul’un birer parçası…

Eski İstanbul’u özleyen Yeşilköylüler, sosyal medyada bir hesap açtılar. Orada anılarını paylaşıyorlar.

Ahmet V….o kişilerden biri Paylaşımda bir Yeşilköylü nasıl olunur onu anlatıyor. Diyor ki; Yeşilköy her zaman o güzelliğini koruyor amma Orijinal Yeşilköylü olanlarla Roma dondurması yememiş Yazlık sinemalarını bilmeyen seyyar yoğurtçularının olmadığı Faytonlarının çıngıraklarının çalmadığı bisiklet turlarının yapıldığı komşuluk ilişkilerinin süper olduğu saygının ve sevginin hat safhada olduğu Ayastefenos kilisesinin rıhtımına Beykoz'da gelen küfelerin içindeki cam damacanalardaki kurşun mühürlü suların içildiği o kurşun mühürlerini toplar oltama kurşun yapardım Mehtap çay bahçesi Balıkçılar kahvesi itfaiyenin karşı sokağındaki Rum meyhanesi kendi yapardı Şarabını Fenerin restoranı da muhteşemdi Yeşilyurt deniz kulübü Avcılar ve Atıcalar kulüp lokali ile hala aklımda hatta tren istasyonlarının ahşap köprüleri çok güzelmiş hakikaten çok güzel yıllar yaşamışız her şey genelde bozuldu amma Yesilköyüm Amerikan sinemasının ünlü yaşını almış aktristleri gibi duruyor. Hatta eskiler derler ya cami yıkılmış ama mihrap yerinde diye.