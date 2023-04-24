Merkür

Kutadgu Bilig’de Merkür için biri Farsça, diğeri Türkçe iki isim kullanılarak bu gezegene Arzu Tilek ismi verildi. Bunun dışında Bud, İrpis kudrugu (Merkür Yıldızı), Suv isimleri de Merkür için kullanıldı. Merkür, Türklere göre uğurlu bir gezegendi. Bunun için Eski Türkler de ona, Tilek yani dilek demişti. Merkür’e karşı dilekler dilenir ve bu dileği yerine getirmesi beklenirdi.

Venüs

Türk mitolojisinde Venüs, Kutup Yıldızı'ndan sonra, en önemli gezegen. Türk mitolojisine göre bu gezegen, çok güzel bir kız. Batı'da da Venüs ve Zühre daima kadın güzelliğinin bir sembolü.

Dünya

Dünya’nın eski Türkçe metinlerindeki isimleri; Cihan, Çambudivip, Yer, Yer suv, Udu yer, Yertünçü.

Mars

Mars’ın eski Türkçe metinlerindeki isimleri; Angarak, Bakır sokum, Körüd, Kürüd, Oot, Oot yultuz.

Mars gezegeninin kızıl rengi Türklerin gözlerinden kaçmamıştır. Avrupa’da bu gezegene, Kırmızı yıldız denilmekteydi. Eski Türkler ise, Mars gezegenine Bakır Sokum da demişlerdi. Türklere göre Mars gezegeni, korkunç ve ateşi ile her şeyi yakan bir gezegendi.

Jüpiter

Jüpiter'in eski Türkçe metinlerindeki isimleri; Bargasuvadi, Erentüz, Erentir, Uara kuş yulduz, Oñay, Tai-sui, Urmızt, Yıkaç.

Satürn

Satürn’ün eski Türkçe metinlerindeki isimleri; Zühal, Kivan, Sekentir, Şaniçar, Toprak Yultuz.

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