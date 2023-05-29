Tolga Karel, Kılıçdaroğlu'na "Evet ne demiştim Sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz emekler için teşekkürü bir borç biliriz ve bir zahmet hemen bu gece istifanızı açıklayın! Eminim sizi bu millet emeklilik hayatınızda mutfakta hanımınızla patatesli yumurta yaparken ki programlarınızı çok daha severek izleyecektir" dedi.

Eski oyuncu Tolga Karel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediği paylaşımında da "Ben düşüncelerimi söylediğimde karşı taraftan yemediğim küfür, aşağılama, her türlü hakaret kalmamasına rağmen yine de Recep Tayyip Erdoğan. Demokrasi diyenlerin aslında hiç de demokrat olmadığını görünce üzülüyor insan. Neyse Türk milleti için her şeyin en güzelini diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Yenigün Gazetesi