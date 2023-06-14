Kronik lösemi teşhisiyle bu yıl içinde üçüncü kez kaldırıldığı San Raffaele Hastanesinde geçen pazartesi vefat eden Berlusconi için Milano'daki Duomo Katedrali'nde resmi cenaze töreni yapıldı.Berlusconi'nin naaşının katedrale getirilişiyle başlayan törende, cenaze ayinini yöneten Milano Başpiskoposu Mario Delpini, Berlusconi'nin yaşamı boyunca iş insanı ve siyasetçi olduğunu bugün ise sadece bir insan olarak Tanrı'yla buluştuğunu söyledi.

Tören sırasında Berlusconi'nin yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan tören, okunan ilahiler ve saygı duruşunun ardından son buldu. Berlusconi'nin naaşı, alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.

İtalyan basınındaki bilgilerde, Berlusconi'nin naaşının krematoryuma götürüleceği, daha sonra küllerinin aile kabristanında tutulacağı belirtildi.