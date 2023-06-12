Summers, Singapur'da düzenlenen Caixin Asia New Vision Forum'da konuştu. "ABD ekonomisi, 6 ila 12 ay öncesine kıyasla çok daha sıcak durumda" dedi. Summers'a göre, bu durum hala büyük bir kaygı kaynağı olmaya devam ediyor.

Eski Hazine Bakanı, "yumuşak iniş" senaryosunun geçmiş deneyimlerin aksine bir umut olabileceğini belirtti, ancak özellikle ticari gayrimenkul sektöründe bazı sıkıntıların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Summers, konuşmasında ayrıca ABD ve Çin'i, iklim değişikliği ve düşük gelirli ülkelerle diplomasi konularında daha fazla işbirliği yapmaya çağırdı. Bu konuların hem iki ülke hem de küresel toplum için önemli olduğunu vurguladı.